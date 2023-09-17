İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2023 Pazar / 3 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 (FIFA 24) kaç TL?

FIFA 24 oyunu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, artık FIFA lisansına sahip olmayan Electronic Arts, geçtiğimiz Nisan ayında EA Sports FC'nin yeni logosunu tanıtmış ve oyunun EA Sports FC 24 olarak piyasaya süreceğini açıklamıştı. Electronic Arts, FIFA 24'ün çıkacağı tarihi duyurdu. Buna göre FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 (FIFA 24) kaç TL? İşte detaylar

17 Eylül 2023 Pazar 10:19 - Güncelleme:
FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 (FIFA 24) kaç TL?
ABONE OL

EA Sports FC 24 için nefesler tutuldu. Artık FIFA lisansına sahip olmayan Electronic Arts, oyunseverlerin heyecanla beklediği FIFA 24'ü, EA Sports FC ismiyle piyasaya sürecek. FIFA'nın yeni oyununda oyunseverler, kadın ve erkek futbolcuları aynı takım içerisinde karşılıklı oynatabilecek. Peki FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 (FIFA 24) kaç TL? İşte oyunun fiyatı ve çıkacağı tarih

FIFA 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. FIFA'nin yerine geçecek EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Oyunun FIFA 23'te olduğu gibi standart ve Nihai sürümlerde mevcut olacak. Ayrıca Ultimate sürümü sahipleri oyuna 7 gün erken erişim sağlayabilecek. FIFA 23 Ultimate sahiplerinin ise 3 günlük bir erken erişim hakkı bulunacak.

EA SPORTS FC 24 (FIFA 24) KAÇ TL?

EA Sports FC 24 adıyla piyasaya çıkacak olan oyunun PC platformunda yer alan standart versiyonu 1199 TL'den satışa sunulurken, en pahalı versiyonu olan PlayStation için EA Sports FC 24 Ultimate Edition ise 1699 TL'den satılıyor.

Oyunseverler, EA Games'in FC24'te kullandığı Hypermotion teknolojisini de bu oyunda deneyimleyebilecekler.

EA Sports FC 24'te 30'dan fazla lig, 100'den fazla stadyum ve 19.000'den fazla oyuncu yer alacak.

  • EA Sports FC 24
  • fifa 24
  • fiyat
  • çıkış tarihi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.