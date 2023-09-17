EA Sports FC 24 için nefesler tutuldu. Artık FIFA lisansına sahip olmayan Electronic Arts, oyunseverlerin heyecanla beklediği FIFA 24'ü, EA Sports FC ismiyle piyasaya sürecek. FIFA'nın yeni oyununda oyunseverler, kadın ve erkek futbolcuları aynı takım içerisinde karşılıklı oynatabilecek. Peki FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24 (FIFA 24) kaç TL? İşte oyunun fiyatı ve çıkacağı tarih

FIFA 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?



FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi duyurdu. FIFA'nin yerine geçecek EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Oyunun FIFA 23'te olduğu gibi standart ve Nihai sürümlerde mevcut olacak. Ayrıca Ultimate sürümü sahipleri oyuna 7 gün erken erişim sağlayabilecek. FIFA 23 Ultimate sahiplerinin ise 3 günlük bir erken erişim hakkı bulunacak.

EA SPORTS FC 24 (FIFA 24) KAÇ TL?



EA Sports FC 24 adıyla piyasaya çıkacak olan oyunun PC platformunda yer alan standart versiyonu 1199 TL'den satışa sunulurken, en pahalı versiyonu olan PlayStation için EA Sports FC 24 Ultimate Edition ise 1699 TL'den satılıyor.

Oyunseverler, EA Games'in FC24'te kullandığı Hypermotion teknolojisini de bu oyunda deneyimleyebilecekler.

EA Sports FC 24'te 30'dan fazla lig, 100'den fazla stadyum ve 19.000'den fazla oyuncu yer alacak.