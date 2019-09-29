FIFA bu yıl PES etmiş gibi

EA Sports'un efsane oyunu FIFA 20 raflardaki yerini aldı. PS4 versiyonunu denediğimiz oyun, önceki yıllardaki gibi grafiklerinin gerçekçiliği ve derinliği ile ön plana çıkıyor. Juventus hariç diğer takımlarla yapılan lisans anlaşmaları da oyunu yine gerçekçi kılmak için önemli özellikler arasında yer alırken, bu yıl FIFA'nın önemli değikliklere de imza attığı görüldü.

TUŞ KOMBİNASYON SORUNU

Tarihi çeyrek yüz yılı bulan bu bilgisayar oyununda altın versiyonun FIFA 19 olduğunu son oyunu ele aldığınızda görüyorsunuz. Bu yıl eklenen sokak futbolunda önemli hareketler yaparak maç oynamanın zevki bir süre sonra hareketlerin tek düzeleşmesiyle yerini sıkıntıya bırakıyor. Öte yandan oyunda normal maçlarda ise çalımın oldukça basitleşmesi, kanatlardan orta yapmanın kolaylaştırılması da gol ve pozisyon zenginliği sunuyor. Aynı zamanda oyunda savunma yapmak da bir hayli zorlaşıyor. Çünkü bu yıl FIFA'da tuş kombinasyonlarını PES ile aynı şekilde ayarlayabilmek neredeyse imkansız hale getirilmiş. Defalarca KARE tuşunu şut, YUVARLAK tuşunu da orta haline getirmeme karşın, bir sonraki maçta ayarlar yine eskisine dönerek oyunu içinden çıkılmaz hale getiriyor.

GERÇEKÇİLİK VAR

Fakat FIFA oynamanın zevkini tattıran efsanelerle maç imkanı taşıyan FUT bölümü ise oldukça zorlaştırılmış. Oyunda Hagi, Maradona, Pele gibi efsanelerle maç yapmak için yeterli puanı alabilmek adına aylarınızı oyunda geçirmeniz gerekiyor. Bunun yerine efsanelere verilen telif ücretlerinin karşılığı olarak daha kolay kombinasyonlar yada hazır takımlar yapılmaması EA'nın büyük bir handikabı olarak duruyor. Yine de oyunda PES'e göre tezahüratın en iyi seviyede olduğunu belirtmek gerekir. Ama bu kez de maç kamera ayarları PES'in hareketli kamera versiyonunun gerisinde kalıyor ki, burada PES'in bu özelliği de zaman zaman çizgide topun kaybedilmesine neden olarak oyuncuları çileden çıkartıyor.

FALCAO DA YOK

Bu yılki PES 2020 ve FIFA 20 karşılaştırmasında genel olarak PES 10 üzerinden 8, FIFA ise 10 üzerciden 7 puan alır. Ki bunda FIFA'nın hala kadrolarını güncellememesi Galatarasay'ı seçerken Falcao'nun bulunmamasını de eklemek gerekiyor.