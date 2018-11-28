Filipinler de ATAK’ı seçti

Temmuz ayı ortalarında Filipinler’e T129 satışı için ön görüşmeler başladığı bilgisi verilmişti. Bugün ise, Filipinli savunma sitesi MaxDefence , Filipinler'in saldırı helikopteri ihalesinde T129 ATAK'ı seçtiğini duyurdu.

Filipinler Hava Kuvvetleri'nin Saldırı Helikopteri Edinme Projesi 24 adet silahlı hafif saldırı helikopterinin satın alınmasını öngörüyor.

Proje Kapsamında Filipinler Hava Kuvvetleri'nin değerlendirdiği helikopterler:

1. Bell'in AH-1Z Viper saldırı helikopteri

2. Boeing AH-64E Apache Guardian saldırı helikopteri

3. Rosoboronexport tarafından pazarlanan Rus Helikopterler Mil Mi-28N

4. Rosobornexport tarafından pazarlanan Rus Helikopterleri Mil Mi-35 Hind

5. TAI T-129 ATAK saldırı helikopteri

6. Airbus Helikopterleri Tigersaldırı helikopteri

ATAK küresel pazarı zorluyor

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.