Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Oyunseverleri heyecanlandıran listede Football Manager 2023 yer alıyor. Amazon Prime Gaming'de Eylül ayı için 7 oyun ücretsiz indirilebilecek. Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunlarda Football Manager 2023'ün yanı sıra; Ozymandias, Absolute Tactics, Dexter Stardust, Shotgun King, Unsolved Case ve Hundred Days bulunuyor. İşte Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları
AMAZON PRİME GAMİNG EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR
7 Eylül
Football Manager 2023
14 Eylül
Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
Absolute Tactics: Daughters of Mercy
21 Eylül
Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
Shotgun King: The Final Checkmate
28 Eylül
Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition
Hundred Days: Winemaking Simulator
AMAZON PRIME GAMING ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Amazon Prime üyeliği aylık 39 TL.
Amazon Prime Gaming için Amazon Prime üyesi olmanız gerekir. Amazon Prime aboneliği olduktan sonra Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız durumunda Amazon Prime Gaming'deki ücretsiz oyunlara sahip olabilirsiniz.