Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Oyunseverleri heyecanlandıran listede Football Manager 2023 yer alıyor. Amazon Prime Gaming'de Eylül ayı için 7 oyun ücretsiz indirilebilecek. Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunlarda Football Manager 2023'ün yanı sıra; Ozymandias, Absolute Tactics, Dexter Stardust, Shotgun King, Unsolved Case ve Hundred Days bulunuyor. İşte Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları

AMAZON PRİME GAMİNG EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR



7 Eylül

Football Manager 2023

14 Eylül

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition

Hundred Days: Winemaking Simulator

AMAZON PRIME GAMING ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime üyeliği aylık 39 TL.

Amazon Prime Gaming için Amazon Prime üyesi olmanız gerekir. Amazon Prime aboneliği olduktan sonra Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız durumunda Amazon Prime Gaming'deki ücretsiz oyunlara sahip olabilirsiniz.