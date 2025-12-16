Fransız basını Türkiye'nin 'GAZAP'ını yazdı: Nükleer silahsız caydırıcılığın yeni yüzü

Fransız basını, Türkiye'nin geliştirdiği en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası GAZAP'ı mercek altına aldı. Fransa merkezli Science Post, GAZAP'ı "bugüne kadar tasarlanmış en güçlü nükleer olmayan silah" olarak nitelendirdi.

"ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

Haberde, GAZAP'ın yalnızca teknik bir mühimmat olmadığı vurgulanarak, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyenin askeri dengeleri etkileyebilecek bir noktaya geldiği ifade edildi. Science Post, Türkiye'nin insansız hava araçları ve otonom sistemlerdeki başarısının ardından, konvansiyonel silahlar alanında da küresel ölçekte kritik bir eşiği aştığını yazdı.

GAZAP bombası, IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı sırasında ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Fransız basını, mühimmatın Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde geliştirildiğini belirterek, "Bu silah bir atom ya da hidrojen bombası değil; ancak yarattığı yıkım etkisi nükleer silahları çağrıştıran sonuçlar doğurabiliyor" değerlendirmesine yer verdi.

"SON DERECE YIKICI ETKİSİ VAR"

Haberde GAZAP, termobarik özelliklere sahip, yani patlama sırasında havadaki oksijeni kullanarak etkisini artıran bir konvansiyonel silah olarak tanımlandı. Patlama anında ortaya çıkan ateş topunun ardından oluşan yüksek basınçlı ve ölümcül şok dalgasının, hedef üzerinde son derece yıkıcı bir etki yarattığı aktarıldı.

Yaklaşık 970 kilogram ağırlığındaki bombanın, 3 bin dereceye varan sıcaklık üretebildiği ve bu seviyedeki ısının beton ve çelik yapıları dahi eritebildiği belirtildi. Bu özelliğin, GAZAP'ı klasik konvansiyonel bombalardan ayıran en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

"F-16 SAVAŞ UÇAKLARI DAHİL..."

Science Post ayrıca, GAZAP'ın parçacık etkisine de dikkat çekti. Patlama sırasında yaklaşık 10 bin metal parçanın, 1 kilometrelik bir alana yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu parçacık yoğunluğunun, geleneksel mühimmatlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu kaydedildi. Bu sayede GAZAP'ın yalnızca anlık değil, geniş alanlı ve yüksek yoğunluklu bir tahribat oluşturabildiği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmamasına rağmen bu ölçekte bir mühimmat geliştirmiş olmasının altı çizilerek, Ankara'nın nükleer silahlar yerine son derece etkili konvansiyonel silahlar üzerinden caydırıcılık inşa ettiği yorumu yapıldı.

GAZAP'ın, F-16 savaş uçakları dahil olmak üzere mevcut hava platformlarından atılabilecek şekilde tasarlanmış olması da operasyonel açıdan önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.

Fransız basını, GAZAP ile birlikte tanıtılan NEB-2 "HAYALET" bombasına da değindi. Haberde, HAYALET'in GAZAP'a kıyasla daha düşük tahrip gücüne sahip olduğu ancak yer altı hedeflerine karşı çok daha derin nüfuz kabiliyeti sunduğu belirtildi. Temmuz 2025'te yapılan açıklamalara atıfla, HAYALET'in kaya ve toprak içinde yaklaşık 90 metre derinliğe kadar ilerleyebildiği aktarıldı. Bu yönüyle bombanın, özellikle yer altı sığınakları ve bunker sistemleri için geliştirildiği kaydedildi.

Science Post, GAZAP ve HAYALET'in birbirini tamamlayacak şekilde tasarlandığını ve aynı operasyonel senaryolarda birlikte kullanılabileceğini yazdı.

Haberde, GAZAP'ın günümüz itibarıyla dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası olduğu vurgulanırken, tüm zamanların en güçlü silahı unvanının ise 1961 yılında Sovyetler Birliği tarafından test edilen Çar Bombası'na ait olduğu hatırlatıldı.

Değerlendirmenin sonunda, "Türkiye, nükleer silaha sahip olmadan da modern savaşın gerektirdiği caydırıcılığı sağlayabilecek bir askeri kapasiteye ulaştığını açık biçimde ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.