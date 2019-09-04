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Fuara getirilen Wing Loong II İHA alay konusu oldu

Rusya'da düzenlenen MAKS-2019 Havacılık Fuarı'na getirilen Çin yapımı Wing Loong II İHA'nın en gelişmiş versiyonu görenleri şaşırttı. Tasarımı ile göz dolduran İHA'nın iniş takımları kırılarak düştü.

  • star.com.tr
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Çin'in Wing Long II İnsansız Hava Aracının (İHA) en gelişmiş versiyonu, Rusya'da düzenlenen MAKS-2019'da sergilendi. Uçak ve İHA'ların uçuş yeteneklerini gösterdiği fuarda, Çin İHA'sı uçurulmadı.
 
Bir süre sonra çocukların üzerinde oyun oynadığı İHA'nın, iniş takımlarının düştüğü gözlemlendi. Bir kullanıcı, iniş takımları kopan ve arka kısmı tamamen yerde duran İHA'nın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
 
MAKS-2019 boyunca uçmayan ve herhangi bir dış etkiye maruz kalmayan İHA'nın ayaklarının kopması tartışmalara neden oldu. Uzmanlar,  İHA'nın muhtemelen sabit, gösterim amaçlı (Mockup) olduğunu söyledi.
 
 
ALAY KONUSU OLDU
 
Bazı internet sitelerinde Çin'in gerçek İHA'yı getirmeyi riskli gördüğü için, plastik bir 'Mockup' getirdiğini söylese de, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Çin İHA'sı alay konusu oldu. 
 
Kullanıcılar, çocukların kanatları üzerinde oynadığı İHA ile ilgili, ''İyi bir oyun alanı'' ''İşte Çin malı'' diyerek dalga geçti.
 
Çinli yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
 
Wing Loong II'nin çeşitli versiyonları Çin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Kazakistan da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor.
 

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