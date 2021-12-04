star.com.tr 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:17

Game Of Thrones dizisininin bazı karakterlerinin, dev kurtları var. Dizide bu kurtlar iri, vahşi ve sadık olarak tasvir ediliyor. Game of Thrones bazı efektler kullanmış olabilir, ancak Korkunç Kurtlar gerçek antik hayvanlardı.



Canis Dirus (Korkunç Kurtlar) olarak adlandırılan bu kurtlar, günümüz Kuzey ve Güney Amerika'sında yaklaşık 125.000 ila 10.000 yıl önce vardı. Gri kurtlara benzese de, Korkunç Kurtlar genetik olarak farklıydılar.

GAME OF THRONES'UN KORKUNÇ KURTLARI

Gri kurtlardan daha büyük ve kırmızımsı kürklü Korkunç Kurtlar yaklaşık 60 kg ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaydı. Dizideki Korkunç Kurtlar gibi, Canis dirus'un da öldürmelerine yardımcı olan müthiş çeneleri vardı.

Korkunç Kurtlar çeşitli hayvanları avladılar. Bunların arasında atlar, bizonlar ve hatta genç mamutlar bile vardı. Korkunç Kurtlar, avlarının üzerine sıçrayarak ve çeneleriyle tutunarak hayvanları öldürebilmek için aşağı doğru çektiler. Bu nedenle, bulunan fosillerin boyun bölgelerinde yaralar mevcut.

KORKUNÇ KURTLARIN RAKİBİ: KILIÇ DİŞLİ KAPLAN

Bazen, av için aynı dönemde yaşayan 'Kılıç Dişli Kaplan'la rekabet etmek zorunda kaldılar.

Bugüne kadar, Kaliforniya'daki La Brea Tar Çukurlarında binlerce Korkunç Kurt iskeleti bulundu. Onlarda Kılıç Dişli Kaplan gibi, genelde avlarını kovaladı ve katran bataklıklarına yönlendirdi.

Ancak Korkunç Kurtların sonunu getiren sadece La Brea Tar Çukurları değildi. Görünüşe göre bu kurtlar avları tükendikleri için öldüler. Öldürmek için yavaş hareket eden hayvanlardan kalmamıştı ve daha hızlı olanlara yetişemeyen Korkunç Kurtların soyu tükendi.

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