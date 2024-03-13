GarmentTech 2025 Konfeksiyon Teknolojileri Fuarı İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye'nin konfeksiyon makine üreticileri ve ünlü markaların temsilcileri, GarmentTech İstanbul Konfeksiyon, Nakış Makineleri Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı için Teknik Fuarcılık ile işbirliği yaptı.

GarmentTech İstanbul Fuarı Danışma Kurulu üyelerinin destekleri ve Konfeksiyon Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği'nin (KOMİD) iş birliği ile düzenlenecek GarmentTech İstanbul Fuarı profesyonel ziyaretçilere ve küresel alıcılara ev sahipliği yapacak.

25-28 Haziran 2025'te düzenlenecek olan GarmentTech İstanbul Fuarı'nda, dikişten kesime, ütüleme sistemlerinden paketlemeye, nakıştan baskıya kadar konfeksiyon ve hazır giyim üretiminde kullanılan tüm teknolojiler sergilenecek.

Özellikle AR-GE ve inovasyona ağırlık veren yerli ve yabancı üreticilerin küresel alıcılarla buluşacağı fuar, yeni teknolojileri uygulamak ve yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini misafir edecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, 30 yılı aşkın süredir konfeksiyon ve tekstil makine sektöründe fuarcılık alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Güney, Türkiye'nin bir tekstil ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Üç milyona yakın çalışanımız var. Dünyada rekabet edilebilir kalite anlamında Türkiye çok ileri düzeyde." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızlı değişimini sektördekilerin de takip etmesi gerektiğini vurgulayan Güney, 2025'te yapacakları GarmentTech Fuarı'nın yeni teknolojilerin teşhir edileceği bir fuar olduğunu dile getirdi.

- "BİZ KALİTEMİZDEN DOLAYI TERCİH SEBEBİYİZ"



Güney, Avrupa'da yapılan fuarların, yaşanan vize problemleri nedeniyle ziyaretçi grafiğinde düşüş olduğunu aktardı.

İstanbul'daki fuarlarda uluslararası ziyaretçilerin her geçen gün arttığının altını çizen Güney, "Bu fuarımızda Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Afrika, diğer taraftan Bangladeş, Pakistan, Hindistan'dan da çok yoğun bir şekilde ziyaretçi beklentimiz var." değerlendirmelerinde bulundu.

Fuarda yatırımcı beklentilerinin de yüksek olduğunu belirten Güney, "Kalite konusunda bazı markalar ucuz iş gücünden dolayı farklı pazarlara yöneldiler. Biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Son birkaç aydır bu çok yoğun yaşanmaya başladı. Bangladeş'e, Mısır'a gidenler var. Fakat Türkiye kalitesini tutturamıyorlar. Türkiye kalitesini tutturamadıkları için geri dönüyorlar. Burada biz her ne kadar pahalı da olsak yine de kalitemizden dolayı tercih sebebiyiz." şeklinde konuştu.

Konfeksiyon Otomasyon Makine İmalatçıları Derneği (KOMİD) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Akın, 2025'te başarılı uluslararası nitelikte bir fuar yapmak arzusunda olduklarını dile getirerek, "İthalatçı makineciler ve biz bir araya gelerek beraber karar verdik. Bu fuarın neticesinde başarı almak mecburiyetindeyiz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, KOMİD'in yurt dışında da üyelerinin olduğunu ve daha önce yapılan fuarlarda kendilerini tanıttıklarını aktararak, "Teknik Fuarcılık TÜYAP'ın beraber olduğu bir grup. Netice itibarıyla biz inanıyoruz. Aynı desteği bize devam ettirecekler ve başarılı olacağız." dedi.

- "BU FUARIN EN UYGUN YAPILABİLECEĞİ YERDEYİZ"



KOMİD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kılıç da Türkiye'nin konfeksiyon üretimi konusunda hem coğrafi hem jeolojik olarak önemli ve kritik noktada bir ülke olduğunun altını çizerek, "Uçakla üç saatlik mesafede elliden fazla ülke ve bunların bir çoğunda konfeksiyon üretimi var. Biz bu ülkelere ihracat gerçekleştiren, yıllardır çalışan bir firmayız. Dolayısıyla bu fuarın en uygun yapılabileceği yerdeyiz. Bu avantajı kullanmamız lazım." diye konuştu.

Kılıç, bu fuar sayesinde Türkiye'ye yabancı yatırımcıların gelmesini beklediklerini dile getirerek, Türkiye'den yurt dışına özellikle konfeksiyonun çok güçlü olduğu Asya ve Güney Asya ülkelerine makine ihracatının gerçekleşmesi sonucunda ülkeye ciddi bir döviz girişi olacağına dikkati çekti.

TETAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Eren ise hazır giyim, konfeksiyon, tekstil sektörünün Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Üretim yapan firmalar olarak fuardan beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Eren, "Bütün temennimiz, tüm paydaşlarla birlikte dünyadaki diğer emsal rakiplerimizden daha başarılı bir fuar gerçekleştirmek. Bu yüzden beklentilerimiz 2025 için çok yüksek." dedi.