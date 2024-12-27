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Bilim-Teknoloji

Gazze'deki yıkım Türk bilim insanının geliştirdiği sistemle incelendi

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan yıkım, Zonguldak'ta geliştirilen Küresel Yer İzleme Sistemi'yle incelendi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 17:40 - Güncelleme:
Gazze'deki yıkım Türk bilim insanının geliştirdiği sistemle incelendi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydularından elde edilen verilerle Küresel Yer İzleme Sistemi geliştirdi.

Kutoğlu, sistemle 1 yılı aşkındır devam eden İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkımı inceledi.

Radar uydu verilerini analiz eden Kutoğlu, gazetecilere, uydu verilerinden elde edilen bilgilere göre Gazze'deki tahribatın neredeyse şehrin tamamını kapsadığını belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, geçmişe dönük değişimleri izleyebiliyoruz. 1 seneyi aşkındır Gazze'de yoğun saldırı var. Burada yerleşim yerleri büyük bombardımana uğruyor." diye konuştu.

Kutoğlu, haritalarda yerleşim bölgelerinde belirgin değişimler tespit ettiklerini aktararak, haritalarda maviyle işaretlenen bölgelerin yıkılmış veya hasar görmüş yapıları, kırmızı alanların ise çadır kentleri, moloz yığınları ya da yeni yerleşim alanlarını temsil ettiğini kaydetti.

Mavi alanların daha önce orada var olan kütlelerin yok olduğunu gösterdiğini dile getiren Kutoğlu, "Kırmızı alanlar da daha önceden var olmayan kütlelerin yeni oluştuğunu gösteriyor. İsrail tarafına baktığımız zaman kentsel alanlarda hiçbir değişim olmadığını ama tarımsal faaliyetler nedeniyle birtakım kütlesel değişimler olduğunu görüyoruz. Gazze Şeridi'nde tam tersi, kentsel alanlarda büyük yıkım ve kültür kayıpları görüyoruz. Bunlar mavi alanlar, ağır hasar almış ya da yıkılmış binalar. Buradaki kırmızılar binaların yıkımlarını, yıkım nedeniyle oluşmuş moloz yığınları ama kıyı bölgesine baktığımız zaman, kıyı bölgesinde de ciddi yeni kütlelerin varlığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Gazzede yıkım
  • Zonguldak izleme sistemi
  • İsrail saldırıları

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