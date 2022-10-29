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Bilim-Teknoloji

Geçmiş ve gelecek yan yana... 'Devrim' Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan 'Devrim' otomobili ile Togg araçları sergileniyor.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 12:44 - Güncelleme:
Geçmiş ve gelecek yan yana... 'Devrim' Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi
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Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

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