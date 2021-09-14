Geleceğin araçları piste çıktı! Evrim-3 bu yıl da iddialı

AA 14 Eylül 2021 Salı 16:27 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 16:30

Bilişim Vadisi'nde dün gerçekleştirilen teknik kontrollerin ardından gerçekleştirilen yarışmada, "Özgün Araç" kategorisindeki ekipler mücadele ediyor.

Toplam 19 ekibin yarıştığı kategoride araçların, parkur üzerinde doğru rota oluşturma, durakta ve ışıkta bekleme, tabela tanıma, park etme gibi görevleri 20 dakikada eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

Bu kategorideki yarışların tamamlanmasının ardından 16 Eylül'de "Hazır Araç" kategorisi yarışları düzenlenecek.

- "ROBOTAKSİ ORGANİZASYONUN BİLİŞİM VADİSİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofis Direktörü Tuba Öztepe, AA muhabirine, araçlara parkuru tamamlamak için 20 dakika verildiği ve üç defa piste girme haklarının olduğunu söyledi.

Araçların tüm görevleri yapmaları ve pisti tamamlamaları gerektiğini anlatan Öztepe, "Bugün için Özgün Araç kategorisinde yarışlar yapılıyor. Perşembe günü de Hazır Araç kategorisi yarışları gerçekleştirilecek." dedi.

Öztepe, araçların piste girdiklerinde toplam 5 farklı tabelayı okumaları, 2 trafik lambasını geçmeleri, dönüşleri doğru bir şekilde yapmaları ve doğru park etmeleri gerektiğini dile getirerek, en sıkıntılı kısmın park etme olduğunu, genelde park levhasına çarpma ve parkta durmama sorunları yaşandığını anlattı.

Robotaksi organizasyonun Bilişim Vadisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Öztepe, "Bilişim Vadisi olarak pistimizi kullandırtıyoruz, ekiplerimizin altyapı, konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda hazır araç kategorisi için 3 farklı araç verdik ekiplere." diye konuştu.

- 2020 ŞAMPİYONU EVRİM-3 BU YIL DA İDDİALI

Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SİATEM) adına yarışan "Evrim-3 isimli" otonom araç, parkuru 5 dakika 22 saniyede tüm görevleri yerine getirerek tamamladı.

Evrim-3'ün parkurdan çıkıp doğru yere park etmesiyle birlikte SAİTEM ekibi, sevinç yaşadı.

SAİTEM Takım Kaptanı Belemir Çapraz, 2019'dan bu yana Teknofest'in robotaksi kategorisindeki yarışlarına katıldıklarını belirterek, geçen yıl düzenlenen yarışlarda birinci olduklarını hatırlattı.

Birinciliği bu yıl devam ettirme iddiasında olduklarını dile getiren Çapraz, "Şu ana kadar yarışan araçlar içerisinde parkuru doğru rotayla tamamlayabilen ve tüm görevleri yapabilen tek ekip olduk. 5 dakika 22 saniyede tüm parkuru bitirdik ve tüm görevleri tamamladık. Her türlü durak, ışık, tabela tanıma, doğru rota oluşturma ve park görevlerini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çapraz, özellikle üniversitelerin desteği ve TEKNOFEST'in böyle bir platform sunmasıyla bu teknolojileri geliştirmek için motive olduklarını ve çok fazla imkan bulabildiklerini söyledi. Çapraz, TEKNOFEST yetkililerine teşekkür etti.