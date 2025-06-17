Geleceğin İHA'ları için dev ortaklık... Dünyada dengeler değişecek

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo firması arasında dün 55. Paris Havacılık Fuarı'nda duyurulan ortak girişim "LBA Systems", İtalyan basınında yer buldu.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera gazetesi, "Leonardo'nun Türk Baykar ile İHA anlaşması" başlığıyla verdiği haberinde, mart ayında mutabakat zaptı imzalayan iki şirketin dün yüzde 50 ortaklıkla LBA System isimli ortak girişimi kurduğu ve Leonardo ile Baykar'ın İtalya'da İHA üretmek için bir araya geldiği belirtildi.

Gazetenin haberinde LBA Systems'in misyonunun "uzaktan kumandalı uçak sistemleri" tasarlamak, geliştirmek ve üretmek olacağı; Baykar'ın TB3 ve Akıncı İHA'ları olmak üzere temel ürünleri tedarik edeceği, Leonardo'nun da İHA'ların birbirleriyle ve uçaklardaki pilotlarla işbirliği yapmasını sağlayacak elektronik sistemleri donatmakla ilgileneceği kaydedildi.

Haberde, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'nin, "Plan 2026'da teslimata başlamak." ifadesine de yer verildi.

Ülkenin önde gelen ekonomi gazetelerinden "Il Sole 24 Ore" gazetesi de "Leonardo ve Baykar'dan eşit ortak girişim LBA System" başlıklı haberinde, "Leonardo ile Türk ortağı Baykar arasında merkezi İtalya'da olacak LBA Systems adlı yeni şirkette yüzde 50/50 ortak girişim olacak. Mart ayının başında Roma'da bir mutabakat muhtırası imzalamış olan iki şirket, Paris'teki Le Bourget havacılık fuarını, yeni İHA tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminden uzaktan kumandalı sistemler için teknolojilerin geliştirilmesine yönelik stratejik ittifakı imzalamak ve sunmak için fırsat olarak değerlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, yeni ortak girişimin, Leonardo'nun son nesil elektronik ve yük sistemleri, elektronikler, sensörler, kameralar ve teknolojiyi tedarik etmesine ve bunun Baykar'ın ürettiği gelişmiş İHA'larla birleştirilip son nesil teknolojilerle yeni insansız platformların tasarlanmasına ve geliştirilmesine odaklandığı aktarıldı.

Haberde, "Proje, Leonardo'nun İHA sektöründeki rolünü güçlendirirken, Baykar'ın Avrupa pazarındaki konumunu da sağlamlaştırıyor." ifadesi yer aldı.

Il Messaggero gazetesi de "Leonardo ile Baykar'ın süper akıllı İHA projesi başlıyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Leonardo-Baykar teknolojik işbirliği kapsamında geliştirilen ilk İHA'lar, 2026 yılında hazır olacak. Avrupa savunmasının en ileri sınırına yönelik bu itici hamlenin sertifikası Paris'ten, Le Bourget havacılık fuarından geliyor. Dün resmen duyurulan İtalyan-Türk ortak girişimi LBA Systems, bu anlamda yeni bir döneme işaret ediyor." yorumu yapıldı.

Haberde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın bu işbirliğini "gelecek için bir katalizör" olarak değerlendirdiği de belirtildi.