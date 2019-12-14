Geleceğin mucitleri bu atölyelerden çıkacak   

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. 12 ilde başlatılan atölyelerde yeni bir aşamaya geçilirken, Ağrı’dan Çanakkale’ye, Rize’den Antalya’ya 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulması kararı alındı. Bakan Varank, “Amacımız, Milli Teknoloji Hamlesi’ni hayata geçirecek araştırmacı, yazılımcı, teknoloji uzmanı havuzumuzu hızlı bir şekilde büyütmek. Bu doğrultuda başlattığımız projelerden birisi de Deneyap Türkiye. Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza tevdi ettiği 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması görevi doğrultusunda, bu projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE DAVET

Bakan Varank, projenin ikinci etabına geçtiklerine dikkati çekerek, 18 ilde daha ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ni devreye aldıklarını ve bu illerde de iki aşamalı bir seçme sürecinin olacağını bildirdi. İlk olarak 9 Şubat’ta Atatürk Üniversitesi ile iş birliğinde bir seçme sınavı yapacaklarına işaret eden Bakan Varank, “Bu sınava 100 bine yakın öğrencimizin başvurmasını bekliyoruz. Nihayetinde 3 bin öğrencimiz 3 yıllık bir eğitim programına başlayacak” bilgisini verdi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından da Deneyap Türkiye’nin yeni aşamasına ilişkin gençlere çağrıda bulunarak, “50 bin teknoloji yıldızı yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin kahramanı olacak öğrencilerimizi seçmelere davet ediyoruz” dedi. Sınava son başvuru 6 Ocak.