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Bilim-Teknoloji

Geleceğin sağlık çözümleri TEKNOFEST gençleri tarafından şekillenecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve TUSEB yürütücülüğünde düzenlenen Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması başvuruları 1 Mart 2025 tarihine kadar devam ediyor.

HABER MERKEZİ 24 Şubat 2025 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Geleceğin sağlık çözümleri TEKNOFEST gençleri tarafından şekillenecek
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Günümüzde yoğun olarak bilgi teknolojileri alanında kullanılan yapay zeka çözümlerinin sağlık alanında kullanılmaya başlamasıyla dikkat çeken yarışma büyük ilgi görüyor. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması sağlık alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla düzenleniyor.

GENÇLER SAĞLIKTA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ İÇİN TEKNOFEST'TE YARIŞIYOR

Yapay zeka çalışmalarının temel amaçlarından biri insanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesidir. Bu nedenle sağlık alanının yapay zeka çözümleri için önleyici, tespit edici, yönetici ve denetleyici gibi pek çok bakış açısı ile ele alınması katma değerli fikir ve çözümlerin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen yarışmada gençler lise ve üniversite seviyesi olarak iki kategoride yarışacaklar. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri ve mezunları, lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ile açık öğretim üniversite öğrencileri ve mezunları başvuru yapabiliyor.

Başvuruların 1 Mart tarihinde sona erdiği yarışmada Lise Seviyesi birincilik ödülü 120 bin TL, ikincilik ödülü 100 bin TL, üçüncülük ödülü ise 80 bin TL. Üniversite ve üzeri Seviyesi birincilik ödülü 160 bin TL, ikincilik ödülü 130 bin TL, üçüncülük ödülü 110 bin TL olarak belirlendi.

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