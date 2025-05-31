Geleceğin teknolojileri İTÜ'de buluştu!

BAYKAR ana sponsorluğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İTÜ TEKNOFEST Kulübü tarafından hayata geçirilen zirve; yenilikçi fikirlere sahip gençleri sektör profesyonelleriyle buluşturarak, gençleri teknoloji alanında liderlik yolculuğu için cesaretlendirdi. İTÜ öğrencileri ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen teknoloji meraklısı gençleri ağırlayan zirve değerli konuşmacıları ve panelleri ile hafızalardan silinmeyecek iki gün yaşattı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, zirvenin ilk günü açılışta yaptığı konuşmasında, birincisini gerçekleştirdikleri Milli Teknoloji Zirvesi'nin T3 Vakfı açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, organizasyonun İstanbul'un fethinin yıl dönümünde düzenleniyor olmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

"BU ZİRVEDE BİR TOHUM ATILACAK VE YILLAR SONRA TÜRKİYE'NİN ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİSİ O TOHUMDAN DOĞACAK"

Zirvenin açılışında konuşan Hıdır, "Milli Teknoloji Zirvesi'nin de bu vizyonun çok kıymetli bir parçası olduğuna değinerek, "İki gün boyunca kuantum teknolojilerinden nükleer bilimlere, girişimcilikten yapay zekaya, uzay araştırmalarından dijital sanata kadar pek çok yenilikçi başlık alanında uzman isimlerle ele alınacak. Bu zirvede belki bir tohum atılacak ve yıllar sonra Türkiye'nin çığır açan teknolojisi o tohumdan doğacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİLERİ ARTIK GELİŞTİREN VE TASARLAYAN BİR ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİ"

Milli Teknoloji Zirvesi'nin açılışında konuşma yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da bugünkü dünyada teknolojik açıdan kendi kendine yetebilmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden kısa bir dönem içinde yüzde 80'lere çıkmış olması Milli Teknoloji Hamlesi'nin eyleme dönüşen önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu bizim başardıklarımız ama başarmamız gerekenler de var. Yüzde 80'lere geldiğimiz aşamadan itibaren tam bağımsızlık demek onu yüzde 100'e çıkarmak demek. İşte o yüzden bu zirve çok kıymetli." dedi.

"GENÇLER MİLLİ TEKNOLOJİ SEFERBERLİĞİNE YÜREKTEN SAHİP ÇIKIYOR"

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ise açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında Milli Teknoloji Zirvesi'nin, gençlerin milli teknoloji seferberliğine nasıl yürekten sahip çıktığının en güçlü kanıtı olduğunu belirtti. İTÜ TEKNOFEST Kulübü gibi Türkiye'nin dört bir yanında kurulan TEKNOFEST kulüplerinin proje üreten, yenilikçi fikirler geliştiren, takım kurmaya çalışan bir gençlik hareketinin merkezine dönüştüğünü anlatan Saymaz, şunları ekledi: "İki gün boyunca kuantum teknolojisinden yapay zekaya, uzay biliminden dijital sanata kadar pek çok başlıkta alanında uzman isimleri dinleyecek, gençliğin potansiyelini harekete geçirecek ilham dolu oturumlara hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Güzel bir tevafuktur ki 29 Mayıs gibi anlamlı bir günde, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde birlikteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in çağının ötesine geçen vizyonu, ilim ve teknikle kurduğu bağ bugün bizlerin de gençlerin de yolunu aydınlatıyor."

TEKNOLOJİNİN ÖNCÜLERİ, ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR GENÇ YETENEKLERLE ZİRVEDE BULUŞTU

İki gün süren Milli Teknoloji Zirvesi boyunca, kuantum teknolojilerinden nükleer enerjiye, girişimcilikten yapay zekaya uzanan toplam 8 panel düzenlendi. Alanında uzman 33 panelistin ise ilham veren konuşmalarıyla gençlerle deneyimlerini paylaştığı zirvede; iki gün boyunca süren panellere katılım ise yoğun oldu. Ayrıca savunma sanayii ve milli teknoloji ekosisteminin öncü kuruluşları yalnızca ürünlerini tanıtmakla kalmadı aynı zamanda gençlerle birebir temas kurarak bilgi aktarımında bulundular.

Öte yandan firmalar, teknolojiye ilgi duyan genç yeteneklerle kariyer fırsatlarını paylaşarak insan kaynağı kazanımına katkı sağlamak üzere görüşmeler yaptı. Şirket yöneticileri ve sektör liderleri, deneyimlerini paylaşmak ve gençlerin sorularını yanıtlamak üzere iki gün boyunca zirvede yerlerini aldı.

FUAYE ALANI DENEYİMLERİYLE, TEKNOLOJİNİN NABZI ZİRVEDE ATTI!

Milli Teknoloji Zirvesi'nin fuaye alanı, teknoloji meraklıları için adeta bir inovasyon vitrini haline geldi! Fuaye alanında teknoloji firmaları ve proje takımlarına ayrılmış stantlarda yenilikçi çalışmalar sergilenirken; katılımcılar, bu projeleri yakından inceleyerek teknoloji dünyasındaki güncel gelişmeleri yerinde görme fırsatı buldu. Fuaye alanında ayrıca, yerli ve milli üretimlerin yanı sıra 12 İTÜ TEKNOFEST takımı da projelerini sergileyerek ziyaretçilere çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

Zirvenin kapanış bölümünde ise renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. Gerçekleştirilen kapanış konuşmalarının ardından düzenlenen çekilişle çeşitli hediyeler sahiplerini bulurken, gençler ödüllerini sahnede aldı. 2 gün boyunca gençlerin ilgiyle takip ettiği Milli Teknoloji Zirvesi sahnede çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.