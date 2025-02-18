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Bilim-Teknoloji

Geleceğin yerli çip teknolojileri ülkemizden çıkacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 8.yılında “Çip Tasarım Yarışması”nı dördüncü kez düzenliyor.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
Geleceğin yerli çip teknolojileri ülkemizden çıkacak
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Yarışma başladığı yıldan itibaren her sene yüzlerce gencin başvurduğu Çip Tasarım Yarışması'nda öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. TÜBİTAK. T3 Vakfı ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Analog Tasarım ve Mikrodenetleyici Tasarım olmak üzere iki ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları sunum ve proje demosu bekleniyor. Yarışma, #MilliTeknolojiHamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor.

Başvuruların 20 Şubat'a kadar devam ettiği yarışmada iki kategorinin de birincilerine 180 bin TL, ikincilere 150 bin TL, üçüncülere ise 120 bin TL ödül verilecek.

  • TEKNOFEST
  • Havacılık Uzay
  • Çip Tasarım Yarışması

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