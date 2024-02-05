Gemide 20 Türk bilim insanı bulunuyor! Çok sayıda ülke ile ortak çalışma yürütülecek

King George Adası'ndan gemi seferine başlayan ekip, kıtada çalışma yürüten ve sefere katılan yabancı bilim insanlarını da gemiye alarak yolculuğunu sürdürüyor.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, yolculuk sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz seferinin King George Adası'ndan katılımlarla başladığını belirterek, "Gemide 20 Türk bilim insanının yanı sıra yabancı bilim insanları da bulunuyor. Yabancı bilim insanları bizimle birlikte ortak çalışmalar yürütecek. Bu, özellikle ülkeler arasındaki bilimsel çalışmalara büyük bir katkı sağlıyor ve bilimsel olarak ilişkilerimizi güçlendiriyor." dedi.

Bilim ve barış kıtası olan Antarktika'da üsler arasında ilişkilerin çok önemli olduğunun altını çizen Başar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada herkes birbirine yardım ediyor. Biz de İspanyol üssünden aldığımız bir bilimsel ekipmanı ve malzemeyi Arjantin'in Primavera Üssü'ne teslim ettik. Ortak çalışmalar Antarktika'da çok önemli. Ulaşım ve iletişim gibi sorunlar yaşanabiliyor. Antarktika'da tüm milletler ve tüm bilim insanları bilimi desteklemek adına birbirlerine yardımcı oluyor."

- SEYİR SIRASINDA PEK ÇOK BALİNA, PENGUEN VE FOK TÜRÜ GÖRÜLÜYOR

King George Adası'ndan deniz seferine başlayan ekip Bransfield Boğazı'ndan geçerek önce Deception Adası'na ve sonrasında ise Livingston Adası'na vardı.

King George Adası'ndan 80 deniz mili uzaklıkta olan Livingston Adası'nda bulunan Bulgaristan'a ait St. Kliment Ohridski istasyonu ve İspanyol üssü Juan Carlos 1'de bulunan yabancı bilim insanları da ekibe katıldı.

24 kişilik sefer ekibi öncelikle Lemaire Kanalı, Penola Boğazı, Grandidier Kanalı, Neumayer Kanalı ve Gerlache Boğazı'nı geçerek Türkiye'nin geçici bilim kampının yer aldığı Horseshoe Adası'na 40 deniz mili uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit küresel konumlama uydu sistemi (GNSS) istasyonunun yer aldığı Dismal Adası'na bakım, onarım ve veri aktarım işlemleri için ulaşmayı planlıyor.

Öte yandan seyir sırasında pek çok balina, penguen ve fok türü de görülüyor.