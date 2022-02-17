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Bilim-Teknoloji

Gemilerde emisyonu azaltacak teknoloji geliştirildi

Finlandiya'da bir şirket, emisyonları yüzde 99 azaltılmasını amaçlayan, gemilerde kullanılabilecek teknoloji geliştirdiğini bildirdi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:53
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Denizciliğe ilişkin haberlere yer veren Splash 247 internet sitesindeki habere göre, Finli şirket Valmet'ten yapılan açıklamada, ıslak elektrostatik filtresinin kullanılmasıyla deniz dizel motorundaki egzoz gazı emisyonunun yüzde 99'a kadar azaltıldığı belirtildi.

Geliştirdikleri teknolojiyle nakliye şirketlerinin, partikül madde ve siyah karbon emisyon seviyelerini düşürebileceği ve küresel ısınmayla mücadele edebileceğine dikkat çekilen açıklamada, pilot test ve yapılandırma projesinin Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi (VTT) ile gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ıslak elektrostatik filtrenin, partikül emisyonları, ağır metaller, asit sisi, yağ sisi ve baca dumanı dahil olmak üzere emisyonları kontrol etmek için kullanıldığına işaret edildi.

Valmet Ürün Müdürü Juha Jokiluoma, yaptığı açıklamada, "Test ettiğimiz çözüm o kadar çok fayda sağlıyor ki büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Valmet artık hem yeni yapılacak hem de hala geleneksel yakıt kullanan zaten çalışan gemilere kurulabilen bir çözüme sahip. Bu, nakliye şirketlerinin normal bir şekilde çalışmalarına devam ederken parçacık emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasını sağlayacak." dedi.

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