Genç Mühendisler Model Uydu Yarışmasında zirveye çıkıyor 165 takımdan 15'i finale kaldı!

18-20 Eylül tarihlerinde Aksaray'da gerçekleşecek finalde, finalist takımların model uyduları ilk olarak test edilecek. Ardından Hisar Atış Alanında gerçekleştirilecek uçuşlarla yeteneklerini sergileyecekler. Son gün, takımlar uçuş sonrası hazırladıkları raporları değerlendirme heyetine sunacak ve dereceye giren takımlar belirlenecek.

MODEL UYDU YARIŞMASI'NDA, GENÇ MÜHENDİSLER İÇİN UZAY VE UYDU DENEYİMİ



Mühendislik fakültelerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getiren yarışma, katılımcılara teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve disiplinler arası çalışma becerisi kazanma fırsatı sunuyor. Yarışma, öğrencilerin uzay ve uydu teknolojileri konusundaki yeteneklerini keşfetmelerini, aynı zamanda sektördeki profesyonellerle tanışma ve tecrübe paylaşım imkanı da sağlıyor. Küçük ölçekli bir uydu projesini hayata geçirecek takımlar, tasarımdan üretime ve görev sonrası analizlere kadar tüm süreçleri Model Uydu Yarışmasında deneyimleme şansı buluyor. Telemetri, iletişim ve otonom yapıların entegrasyonu gibi gerçek sistemlerle örtüşen zorluklar içeren yarışma, genç mühendislere kendilerini uzay projelerinde kanıtlama fırsatı veriyor. Ulusal ve uluslararası arenada prestij kazanan bu yarışma, takımların mühendislik sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyor. 2024 yılında 165 takım, 733 yarışmacı adayının başvuruda bulunduğu yarışmada zorlu etaplar sonunda 15 takım, 108 yarışmacı finalist olmaya hak kazandı. Finalistler arasında Türkiye, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Azerbaycan'dan katılım gösteren takımlar bulunuyor.

BÜYÜK ÖDÜLLER GENÇ YETENEKLERİ BEKLİYOR



Uzay ve uydu teknolojilerinin geleceğine zemin hazırlayan bu yarışmada dereceye giren takımlar önemli ödüllerin sahibi olacak; birincilik ödülü 150.000 TL, ikincilik ödülü 120.000 TL, üçüncülük ödülü ise 100.000 TL. 2024 Model Uydu Yarışması, genç mühendislerin geleceği inşa etmek için çıktıkları bu yolda, yarışmacılarına büyük fırsatlar sunuyor. Yarışma, sektöre yeni yetenekler kazandırmanın yanı sıra, uzay ve uydu teknolojilerine ilgi duyan gençlerin ulusal ve uluslararası çapta seslerini duyurmasına olanak tanıyor.