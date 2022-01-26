26 Ocak 2022 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:38

General Mobile, 2022 yılında yeni ve güçlü akıllı telefon serisi GM 22 ailesini tanıttı. En çok merak edilen model olan General Mobile GM 22 Pro özellikleri ve fiyatı merak edildi. Performans verimliliği çok yüksek olan bu modelde yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemi kullanılmış. durumda. Peki General Mobile GM 22 Pro ne zaman satışa çıkıyor? İşte General Mobile GM 22 Pro özellikleri ve fiyatı...

GENERAL MOBİLE GM 22 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

GM 22 Pro, 01.02.2022 tarihine kadar ön siparişe açıldı. Bu süre dolduktan sonra da genel satışa sunulacak.

6.78 inçlik Full HD+ ekrana sahip olan General Mobile GM 22 Pro, 8GB LPDDR4x RAM hafızaya sahip. 128GB UFS 2.1 arttırılabilir hafıza ve 108MP+5MP+2MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera ile görüntü kalitesi yüksek tutulmuş.

5000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj özellikleri ile uzun süre yetecek olan şarjı, en çok tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.

GM 22 Pro firmanın şimdiye kadar geliştirdiği en iyi akıllı telefon olma özelliğine sahip General Mobile GM 22 Pro özellikleri ve fiyatı...

GENERAL MOBİLE GM 22 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renkler İnci Siyahı, İnci Beyazı

Kapasite 8 GB RAM 128GB Dahili Hafıza, LPDDR4xUFS 2.1, 256 GB MicroSD Kart Desteği

SIM Nano SIM + TF Card

Ağırlık ve Boyutlar 213 gr / 165.85×76.7×9.1 mm

Ekran Yeni Nesil Sınırsız Ekran, 6.78 inç FHD+ IPS LCD, 16.7M Renk, 1080×2460 Piksel Çözünürlük, 396ppi, 420 nit parlaklık

İşlemci MediaTek Helio G95, 8 Çekirdek İşlemci (Octa-Core 2.05 GHz)

Kamera 108 MP+5 MP+2 MP+2 MP Dörtlü Yapay Zeka Arka Kamera, f/1.89

Ön kamera 16 MP f/2.0 Diyafram Selfie Kamera

Video kaydı 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS

Bağlantı 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

Güvenlik Yan güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü

Güç ve Pil 5.000 mAh batarya, 18W Hızlı Şarj, Type-C girişi

İşletim Sistemi Android 11

Kutu İçeriği GM 22 Pro, Kullanım Kılavuzu, Şarj Adaptörü, Şarj Kablosu, Kulaklık

GENERAL MOBİLE GM 22 PRO FİYATI NE KADAR?

İnci siyahı ve inci beyazı renk seçenekleri ile gelen modelin belirlenen fiyat etiketi ise 4.999 TL.