Gezeravcı'nın deney sonuçları, uzay araçları ve roketlerde kullanılabilecek

Mustafa Daştan, konuk olduğu Analiz Sentez programında Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne dair yorumlarda bulundu.

Daştan, "İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, uzayda bulunduğu sürede birçok deneye imza atmasıyla Türkiye'de yapılacak çalışmalara da önemli katkılar sağlayacak" dedi.

ALPER GEZERAVCI DÜNYA'YA DÖNÜYOR

Daştan, "Herhangi bir aksilik olmazsa Cuma günü 16:30'da Alper Gezeravcı yerküreye inecek. Türkiye'nin ilk astronotunun dünya yolculuğu 48 saat sürecek" ifadelerini kullandı.

SAATLER 16:30'A ÇEVRİLDİ

Cuma günü saatler 16:30'u gösterdiğinde Dünya'ya inmesi öngörülen Alper Gezeravcı, uzayda bulunduğu sürede birçok deneye imza attı.

Daştan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın pek çok deney gerçekleştirdiğini ve mikro yer çekimli ortamda cisimlerin hareket dinamiklerini incelediğini belirtti.

13 BİLİMSEL DENEY YAPTI

Daştan, "Gezeravcı gerçekleştirdiği bu deneylerle hem Türk bilim dünyasına ışık tutacak hem de verileri bilim insanlarıyla paylaşacak" dedi.

Türkiye'de yapılacak çalışmalara önemli katkıları olacağının altını çizen Daştan, "Önümüzdeki süre zarfında geliştirilecek bütün uzay araçlarında, roketlerde ve uzaya çıkacak olan kapsüllerde bu deneydeki veriler kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.