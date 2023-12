Girişim dünyası Take Off İstanbul'da buluştu

İki gün süren ve 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer aldı. Azerbaycan ve Katar'ın ülke pavilyonlarının yer aldığı, 100'den fazla yatırımcının katıldığı zirve ziyaretçilerine de girişimci, paydaş ve sponsorların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme, ilham veren konuşmacıları dinleme ve birçok önemli isimle tanışma şansı sundu.

Take Off İstanbul'un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesinde ilk gün; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serdar Gürbüz'ün "Türkiye Teknoloji Takımı Sunumu" ile başlayan sahne akışı keynotelar ile devam etti. Uluslararası Astronomi Federasyonu Eski Başkanı Jean Yves Le Gall, Hijra Grup CEO'su Dima Djani, EMPA Sürdürülebilirlik Robotik Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörü Mirko Kovac, Farklabs Kurucusu Ahu Serter, Highlight Dynamics CEO'su Dr.Özge Akbulut, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, Azerbaycan İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı Başkanı Inara Valiyeva katılımcılarla buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Take Off İstanbul'un önemli bir parçası olan girişim yarışmasında bu yıl girişimcileri heyecanlandıran büyük yatırım havuzu, nakit ödüller ve çeşitli destek programları yer aldı. Zirvenin ilk gününde erken aşama ve büyüme aşaması seviyesindeki girişimler, mentor ve yatırımcılar ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından mentor ve yatırımcıların değerlendirmeleri sonucunda iki aşama için seçilen 10 erken aşama, 10 büyüme aşaması girişimi Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar açıkladı. Program uzman jürinin yer aldığı ana sahne sunumları ile devam etti.

Büyüme aşaması sunumları sırasıyla;

B2Metric, Co Print, EyeCheckup, Fuelstation Technologies, Genz Biyoteknoloji, Lumnion, Saha Robotik, Syntonym, Tırport, Turan

Erken aşama sunumları sırasıyla;

Afara Tarım Robotu, CatchPad, FROM YOUR EYES, HYPEREVER, INVAMAR, Kodgem, Kozalak Yangın, Meshine Swarm Tech., Salty Enerji, Volvero

TAKE OFF GİRİŞİM ZİRVESİ İKİNCİ GÜNÜNDE BAKAN MEHMET FATİH KACIR VE SELÇUK BAYRAKTAR'I AĞIRLADI



Zirvenin ikinci günü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın "National Technology Initiative & Türkiye's Startups" başlıklı konuşması ile başladı. Bakan Kacır, 9 bin 800 firmanın AR-GE ve inovasyon yaptığı 101 teknopark, özel sektörde 1600 AR-GE ve Tasarım Merkezi, 60'tan fazla hızlandırma programı ve 272 bin AR-GE personelinin olduğu bir inovasyon ekosistemi kurduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu etkileyici ilerleme, devletin teşvikleri ve destekleri sayesinde gerçekleşebildi. Savunma sanayisi teknolojileri bize bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini öğretti. Bakanlık olarak bu başarı öyküsünü diğer sektörlere yaymak odak noktamız. Türkiye'nin Otomobili Togg bu dönüşümün sinyali. Türkiye'de üretilen, elektrikli ve akıllı bir otomobil olan Togg, Türkiye'nin otomotiv sanayisinin dönüşümünün öncüsüdür. Bu dönüşüm, mobilite girişimlerinin hızlandırıcısı olacak. Togg'un halihazırda 30 farklı girişimle ortak çalışması bulunuyor.

TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, Türk girişimlerinin büyümesinde kritik rol oynuyor. Girişim ekosistemini fonlarla genişletiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle Tech-InvesTR programını başlatarak 200 milyon dolar tutarında fonu devreye aldık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla 180'den fazla girişime 300 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlar kaldıraç etkisi yaratarak girişimlere 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını sağladı."

"2030'A KADAR 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ VE 100 TURCORN'UN ÜLKEMİZDEN ÇIKMASI EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"



İnovasyon yararına olacak düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik politika ve projelere öncülük etmek amacıyla Girişimcilik Konseyi'ni kurduklarını belirten Kacır, "2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn'un ülkemizden çıkması en büyük hedeflerimizden biri. 100 Turcorn ile hedefimiz sadece bu girişimlerin milyar dolarlık değere ulaşması değil, büyüyen bu girişimlerin yüzlerce yeni girişimi ekosisteme kazandırmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk Turcorn'u Peak Games bunun önemli bir örneği. Bu girişimden doğan startupların sayısı 70'i aştı." ifadesini kullandı.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük gurur kaynağının kadın girişimciler olduğuna işaret eden Kacır, "Bu konuda Türkiye dünyanın çok ilerisinde. 7 Turcorn'umuzdan 4'ünün kadın girişimciler tarafından kurulmuş olması bunun önemli bir göstergesi. Kacır, girişimcilik stratejilerini hayata geçirmenin en önemli araçlarından birisinin de TEKNOFEST ve Take Off Girişim Zirvesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "2018 yılında ilk TEKNOFEST'i düzenlediğimizde yarışmalara 20 bin başvuru almıştık. 5 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda bu yıl 1 milyon genç TEKNOFEST'te yarışmak için başvurdu. TEKNOFEST'te yarışan projelerin artık girişimlere dönüşmeye başladığını görüyoruz. TEKNOFEST'ten doğan ve artık başlı başına bir marka haline gelen Take Off Girişim Zirvesi, bölgenin en büyük startup etkinliği haline gelerek dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin, yatırımcıların ve yöneticilerin buluşma noktasına dönüştü. Bu yıl Take Off İstanbul'a tohum öncesi, erken aşama ve büyüme aşamalarını kapsayan yerli ve yabancı 200 startup katılıyor. Bunlardan 79 girişim TEKNOFEST yarışmalarından çıktı.

Tutkularını, ideallerini ve hedeflerini sahnede bizlerle paylaşan girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği sürece değerlidir. Teknolojik üstünlük hiç kimseye masum insanları öldürme hakkını vermez. Teknolojik üstünlük İsrail'e çocukları öldürme hakkı vermiyor. Daha adil bir dünya için herkesin teknoloji geliştirmeye katılma imkanına sahip olmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilen zirvenin ikinci günü Take Off sahnesinde Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Papara CEO'su Emre Kenci, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Melek Yatırımcı Ebru Dorman, Turkcell Network Teknolojileri Sorumlusu Prof.Dr. Vehbi Çağrı Güngör, MBK Holding Başkanı Sheikh Mansoor Bin Khalifa Al-Thani, Fark Labs Kurucusu Ahu Serter, Insider Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Köseoğlu, T.C. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Hakan Karataş'ın konuşmalarına sahne oldu.

Programda ayrıca SB Girişim Yatırımları Managing Director Banu Korgül, Revo Capital Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Cenk Bayrakdar, Arz Portföy Kurucu Ortak Murat Onuk ve Boğaziçi Ventures Ortağı Kenan Çolpan'ın birlikte yer aldıkları panel ile Oylum Talu'nun moderatörlüğünde düzenlenen; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz, Google Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül'ün katıldığı "Game and App Academy" başlıklı panel katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

"KÜRESEL EKOSİSTEMİN SİZE DAYATTIĞI EZBERLERE UYMAYIN"



Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: "Take Off, ilk defa düzenlediğimiz 2018'de, özelikle teknoloji yarışmalarımızda varmak istenen son noktaydı. Geçtiğimiz zamanda muhteşem bir etkinliğe dönüştü. O gün lise öğrencisi olarak TEKNOFEST'e katılan gençler, bugün kurdukları girişimleri burada yarıştırıyorlar. Buna şahit olmak bizler için en büyük mutluluk" diyerek sözlerine başladı.

Bayraktar, mevcut küresel girişimcilik prensiplerini eleştirerek "Yeni dünyayı inşa edecek sevgili genç kardeşlerim; dünyadaki girişim ekosisteminde size söylenen birinci cümle hep "maddi varlığını arttır" olmuştur. Önce maddi varlık, ancak ondan sonra insanlığa fayda gelebilir. Fakat biz, kadim medeniyetimizin ve inancımızın da bize yol gösterdiği şekilde, iyilik ve adaletle, en tepeye insanlığın faydasının koyulması gerektiğini düşünüyoruz. Sevgili arkadaşlar, küresel ekosistemin size dayattığı ezberlere uymayın. İnancınızın, eşsiz ideallerinizin peşinden koşun. Kendinizden, cemiyetinizden, milletinizden de öte insanlığın faydasını gözetin.

En büyük sermayeniz inanç ve ideallerinizi sarmaladığınız değerleriniz, erdeminiz, gayretiniz ve takım ruhunuz olacaktır. Maddiyatı değil, bunları inşa edin bunları büyütün. Geriye dönüp baktığınızda kalıcı olan tek şey; inancınızla, ahlakınızla, erdem ve gayretlerinizle inşa ettiğiniz, ve size gösterilen maddi anlam dünyasını aşan bu eserleriniz olacaktır. Dünyanın en zengin maddi varlığına sahip de olsanız bu mevcut düzen, mevzubahis Gazze'deki bebek ve çocukların katledilmesine itiraz etmek olduğunda sesinizi kesebilir. Hastaneleri, kiliseleri, camileri ve ibadethaneleri yıkmaya eşi benzeri görülmemiş riyakârlıkla türlü türlü gerekçeler de üretebilir. Hatta daha da ötesine geçip önünüze koreografisi milim milim kurgulanmış bir mizanseni oynamayı da şart koşabilir. Kim olursanız olun bunu size dayatabilir. Tarih boyunca insanın, düşüncenin, ifadenin, hakkın, hukukun hürriyetine kavuşması hep büyük bedeller ödenerek oldu. Sizler yeni okyanuslara yüzüp insanlığa huzur, barış tüm insanlık için adil olacak bir düzen inşa etmelisiniz. Yoksa bu çarpık, canavarca düzen sizi ancak yutar ve hiç olmak istemediğiniz şeylere dönüştürür."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde, 43 kurumun iş birliği ile düzenlenen zirve dereceye giren girişimlerin ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.