Girişimcilik ve teknolojinin zirvesi “Take Off İstanbul”a hazırlanın

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının öncülüğünde düzenlenen bu büyük etkinlik, 2018 yılından bu yana yenilikçi fikirleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek geleceğin rotasını çiziyor. Take Off İstanbul, vizyon sahibi girişimlerin potansiyel müşterilere ve yatırımcılara ulaşmalarına olanak tanıyor. Etkinlik, girişimlerin büyümesi ve rekabet gücünü artırması için uluslararası işbirliklerine zemin hazırlayarak, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin küresel çapta bir etki yaratmasını hedefliyor. Bu yılki etkinlik, yenilikçi ürün ve hizmetleri olan girişimlerin geleceği şekillendiren fikirlerle buluşmasına imkan sağlayacak.

KÜRESEL KATILIM VE İŞBİRLİKLERİ İÇİN FIRSAT



Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, Take Off İstanbul'da buluşarak girişimcilik ekosistemine dair faaliyetlerini sergileyecek, yenilikçi girişimlerle tanışacak ve olası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Teknolojiye odaklanan yatırım fonları, yatırımcılar ve LP'ler, teknoloji girişimcileri ile bir araya gelirken, alanında uzman konuşmacılar da tecrübelerini paylaşacak. Bugüne kadar 100'den fazla ülkeden 801 davetli girişim, 412 mentor ve yatırımcı, 166 konuşmacı ile 755 bin dolarlık ödül havuzu Take Off İstanbul'un başarı hikayelerini oluşturdu.

İNOVASYONUN BAŞKENTİ: TAKE OFF İSTANBUL



Take Off, sadece bir zirve değil, aynı zamanda girişimcilerin ilham aldığı, yenilikçi fikirlerin buluştuğu ve işbirliklerinin doğduğu dinamik bir ekosistem sunuyor. Bu yılki etkinlikte yapay zeka, blokzincir, sürdürülebilir enerji teknolojileri ve dijital sağlık gibi alanlarda çığır açan teknolojiler derinlemesine ele alınacak. Girişimcilik ve teknoloji dünyasına adım atmak isteyen herkes için unutulmaz bir deneyim olacak.

GİRİŞİMCİLER İÇİN BÜYÜK ÖDÜLLER



Take Off İstanbul 2024, girişimcilere sadece bir platform sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları ödüllerle de teşvik ediyor. Girişimciler, etkinlik boyunca stantlarda projelerini sergileyerek geniş bir kitleye ulaşma, networking fırsatları ile sektördeki diğer profesyonellerle tanışma ve yatırımcı kurumlarla birebir görüşme imkanına sahip olacak. İlham verici konuşmacılar, girişimcilere yol gösterecek ve onları motive edecek. Ayrıca, Take Off 20 konsepti ile en yenilikçi ve iddialı girişimler yatırım/hibe ödülleri kazanma imkanı yakalayacak. Bunun yanında, etkinlikte yer alan partner kurumlar ve sponsorlar tarafından sunulan özel ödüller, girişimleri küresel pazara açılma yolculuğunda güçlendirecek.

GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM



Take Off İstanbul 2024, girişimcilik dünyasında yeni fırsatlar yaratmak ve geleceği birlikte inşa etmek için sizi bekliyor. Etkinlikle ilgili detaylar ve güncellemeler, zirvenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Girişimcilik dünyasının en gözde etkinliklerinden biri olan Take Off İstanbul'u takviminize eklemeyi unutmayın!

Take Off İstanbul 2024'te buluşmak üzere!

takeoffistanbul.com