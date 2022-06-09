Gizemli sinyal! Uzayın derinliklerinden geliyor

Uzayın derinliklerinden gelen bir sinyali araştıran gökbilimcilerin, büyük ve geniş kozmosta bu garip patlamaları üretebilecek muhtemelen birden fazla mekanizma olduğunu söylüyor.

Hızlı radyo patlamaları (FRB'ler), adından da anlaşılacağı gibi, radyo dalga boylarında yoğun bir şekilde parlayan çok hızlı radyasyon patlamalarıdır (yalnızca milisaniyeler sürer).

Çoğu diğer galaksilerden geliyor. Samanyolu'nda yalnızca bir kaynak tespit edildi ve aşırı parlaklar, bir anda 500 milyon Güneş kadar enerji boşaltıyorlar.

Bu patlamaların çoğu yalnızca bir kez tespit edildi: Bir anda ortaya çıkıyorlar, bir kez patlıyorlar ve sonra onları bir daha asla görmüyoruz. Bu, onları tahmin etmeyi büyük ölçüde imkansız hale getiriyor ve izlemeyi, araştırmayı çok zorlaştırıyor.

Ancak, birkaç kaynağın şu ana kadar 3 kez tekrar ettiği tespit edildi. Bu 3 tekrar, gökbilimcilere neler olup bittiğini anlamak için cesaret verici bir fırsat sunuyor.

Samanyolu'nda tespit edilen FRB, magnetar adı verilen bir tür ölü yıldızdan geldi; bu, en azından bazı FRB'lerin magnetar püskürmelerinden kaynaklandığını gösteriyor. Ama hala birçok bilinmeyen var.

Caltech'ten gökbilimci Casey Law, "Şimdi elimizde buna benzer iki tane kaynak var ve bu da bazı önemli soruları gündeme getiriyor." diyor.

Örneğin, tek seferlik FRB'lerin algılayamayacağımız kadar düşük enerjilerde tekrar edip etmediğini bilmiyoruz. Ancak bilim adamları, bir süredir, patlamaları üretmek için en az iki farklı mekanizma olabileceğini düşünüyor ve FRB 190520B'nin keşfi bu fikirle tutarlı.

Bu, farklı patlamaların farklı nesneler tarafından oluşturulduğu ve aynı tür nesneler tarafından yayıldığı anlamına gelebilir.

Magnetarlar bir tür nötron yıldızıdır. Bu, süpernovaya geçip öldükten sonra devasa bir yıldızın çökmüş, ultra yoğun çekirdeği anlamına geliyor. Aynı zamanda son derece güçlü bir manyetik alana da sahiptirler. Normal nötron yıldızlarının ve magnetarların FRB'leri farklı şekillerde yayması mümkündür.

Daha fazla analizle, hızlı radyo patlamalarının başka bir özelliğinin, astronomların düşündüğü gibi Evreni ölçmek için yararlı olup olmayacığı da araştırılıyor.

Buna, 'dağılım ölçüsü' deniyor ve sinyalin bizimle kaynak arasındaki boşlukta zayıf gaz tarafından nasıl dağıldığını araştırır. Yüksek frekanslı dalgalar, düşük frekanslı dalgalardan daha verimli hareket eder ve bu, mesafeyi ölçmek için bir kılavuz olarak kullanılabilir.

FRB 190520B için, dağılım ölçüsü kaynağın 8 ila 9,5 milyar ışıkyılı uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Ancak, uzaklığın bağımsız ölçümleri, galaksinin o kadar da uzak olmadığını gösteriyor.

Star Gazetesi