Gizli belgeler sızdı! Kendi 'ordu'sunu kurmuş!

01 Nisan 2021 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:32

ABD merkezli teknoloji devi Amazon'un başı sızdırılan belgeler ile dertte. Online alışveriş platformunun gizli tuttuğu bir proje bu sızıntı ile deşifre oldu.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un 'Twitter ordusu' kurduğu ortaya çıktı.

'GİZLİ' OLARAK İŞARETLENMİŞ

'Küresel Sosyal CS Program Yönetimi' başlığını taşıyan Belge, 'Amazon.com gizli' olarak işaretlenmiş.

Söz konusu belgelere göre, Amazon bu konuda ilk adımı 2018'de attı ancak özellikle son dönemde mesaisini artırdı.

'Veritas' kod adlı proje kapsamında 'troller' ilk olarak Bezos için algı operasyonu denemesi yaptı.

Bezos'a yeni vergiler getirilmesi gerektiğini savunan Bernie Sanders'ı hedefe koyan ekip, sistematik olarak Sanders'ı eleştirdi ve Bezos'u savundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 'trol ordusu' Amazon'daki koşulların oldukça iyi olduğu intibası yaratmak için de pek çok paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımlar özellikle Amazon işçilerinin şikayetlerini dile getirdiği dönemlerde arttı.

The Intercept tarafından deşifre edilen belgelerde 'trol ordusu'nda görev alacak kişiler için belirlenen kriterler de yer aldı.