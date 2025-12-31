Göğe açılan alternatif kapı! Türkiye sayılı ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor

Türkiye, Somali'de kuracağı "Uzay Limanı" ile dünyada kendi fırlatma tesisine sahip sayılı ülkeler arasına girmeye hazırlanırken burasının "göğe açılan alternatif kapı" olarak "uzay vatan" stratejisini güçlendirmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Uzay Limanı ve Uzaya Bağımsız Erişim" hedefi doğrultusunda Somali'de uzay limanı kurulmaya başlandı.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapımına geçildiği açıklanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından da ayrıntıları paylaşılan projenin Türkiye'ye hem coğrafi hem de teknolojik açıdan önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Roket fırlatmaları için Ekvator'a yakın yerlerin seçilmesinin önemine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu:

"Avrupa Uzay Ajansı fırlatma yeri olarak Fransız Guyanası'nı kullanıyor. Bunun sebebi, Dünya'nın dönüş hızı Ekvator'da en üst düzeyde olduğu için roketler fırlatılırken ek itki desteği alır. Bu da daha az yakıt kullanarak büyük roketleri yörüngeye verimli şekilde taşıma kapasitesi anlamına gelir. Somali de yakıt verimliliği konusunda gayet iyi bir yer. Bunun ötesinde roketler tehlikeyi azaltmak için deniz veya okyanus yönüne doğru fırlatılır. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz yönünde Ukrayna ve Rusya, güneyinde de Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail var. Dolayısıyla böyle düzenli fırlatmalar yapılacağı zaman bu ülkelerle sürekli problem yaşama ihtimali de olabilirdi. Bu tür sebeplerden dolayı Uzay Limanı'nın Somali'de kurulması seçilmiş. Ülke güvenliği olarak belki endişe verse de zaten halihazırda Somali'de bir Türk Askeri Üssü olduğu için orada güvenliğin sağlanacağı düşünülebilir. Umarım burası hem Türkiye'nin kendi roketlerini fırlatacağı hem de gelecekte ticari olarak kullanılabilecek bir üs haline gelir."

- HAVA KOŞULLARI TÜM YIL FIRLATMA YAPMAYA ELVERİŞLİ

Edinilen bilgiye göre Somali, Ekvator'a yakın konumu, okyanus kıyısında yer alması, 12 ay boyunca fırlatmaya elverişli hava koşulları ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğunun fırlatma güvenliği ve verimliliği açısından önemli avantajlar sunması gibi nedenlerle tercih edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, başta Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdürülen projenin hayata geçmesiyle Türkiye bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip sayılı ülkeler arasına girecek. Uzay vatandaki güvenliğini milli çözümlerle güçlendirmeye devam eden Türkiye, projeyle küresel uzay ekonomisinden aldığı payı da artırma imkanı bulacak.

Projeyle, yerli ve milli uzay araçlarının bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi ve fırlatma teknolojilerine yönelik sürdürülebilir, rekabetçi bir sanayi ekosisteminin oluşturulması sağlanacak.

Öte yandan, kritik uzay teknolojilerinde milliliğin sağlanması amacıyla yerli ve milli fırlatma araçları geliştirilecek, AR-GE faaliyetleri ile test süreçleri yürütülecek.

Ayrıca, uzay teknolojilerine yönelik altyapı, alt sistem ve ekipmanlar yerlileştirilecek ve bu alandaki eksiklikler giderilecek. Kurulacak fırlatma merkezi ilerleyen aşamada ticari kullanıma açılarak, özel sektör için de hizmet verecek. Böylece ekonomik kazanç da sağlanacak.

LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) ve GEO (Jeosenkron Dünya Yörüngesi) gibi yerlere ilk etapta milli uydular fırlatılacak, ilerleyen süreçte ise uluslararası müşterilerin uydu fırlatma talepleri karşılanacak.

- DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAK

Söz konusu yatırımla, yurt içinde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesinin mümkün hale gelmesi, fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosisteminin oluşmasının sağlanması ve roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atılan tarihi adıma ilişkin, "Üç fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesi tamamlandı ve Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başlandı. Projeyle uzay fırlatma ve uydu teknolojileri alanında önemli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Uzay Limanı'nın, yıldan yıla artan ticari uydu fırlatma hizmetleri, test faaliyetleri ve entegrasyon süreçleriyle hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı haline geleceğini hem de Somali'nin kalkınmasına katkı sunacağını kaydetti.