TUSAŞ, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu, yerli helikopter GÖKBEY'in ortak üretimine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

"GÖKBEY'İ İ SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETME İHTİMALİMİZ VAR"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show'da gazetecilere açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu,KAAN'ın Türkiye ve TUSAŞ için çok katmanlı ve kapsamlı bir ekosistem projesi olduğunu söyledi.

Güzel haber yolda! Milli Muharip Uçak KAAN'da tarihi süreç GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik de geçen sene yoğun bir çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Demiroğlu, "Bu sene yine devam edecek, hatta bu fuar esnasında yine görüşmelerimiz olacak bu konuda. Yavaş da olsa ilerleyen bir proje. İlgileri var, hem askeri kullanımlarında hem de sivil alanlarda, 'offshore'da kullanım alanlarında düşünceleri var. Ben inanıyorum ki KAAN'ın da konseptiyle beraber el ele yürüyecek, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna da uygun bir modelle hem KAAN'ı hem GÖKBEY'i Suudi Arabistan'da üretme ihtimalimiz de başta olmak üzere görüşmeler var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın savunma sanayi için önemli bir potansiyel sunduğunu dile getiren Demiroğlu, "Bizim Suudi Arabistan'da olmamamız düşünülemez zaten. Buraya bir ofisimizi açacağız, onu da büyüterek devam edeceğiz. Bu sene içerisinde onu yaparız hatta birkaç ay içerisinde diyeyim. Aynı zamanda bölge ülkelerini de etkileyebilecek bir merkez olacak burası. Biz Suudi Arabistan'dan çok ümitvarız. İlişkilerimiz de çok güzel, en üst seviyede. İnşallah bunların meyvesini hep beraber hem Suud tarafı hem de biz toplarız." dedi.

