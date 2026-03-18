Bilim-Teknoloji

GÖKBEY Türk havacılık tarihine geçti... ''İsmine yakışır bir başarı''

TUSAŞ tarafından geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası alarak sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı unvanını kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu başarıyı 'ismine yakışır' sözleriyle değerlendirdi.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 13:35
GÖKBEY Türk havacılık tarihine geçti... ''İsmine yakışır bir başarı''
Türk savunma sanayiinin göz bebeği GÖKBEY helikopteri, sivil havacılık alanında kritik bir eşiği aştı. Milli imkanlarla geliştirilen helikopter, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin bu alandaki ilk yerli hava aracı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ ekibini kutlayarak tarihi başarıyı duyurdu.

BAKAN KACIR'DAN TUSAŞ EKİBİNE KUTLAMA: 'İSMİNE YAKIŞIR BİR BAŞARI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKBEY genel maksat helikopterinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) paylaşımını alıntılayarak, GÖKBEY'in sivil sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini yürekten kutladığını belirten Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

GÖKBEY, SHGM'DEN CS-29 BÜYÜK HELİKOPTER TİP SERTİFİKASI ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada da milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin, SHGM tarafından verilen "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldığı kaydedildi.

