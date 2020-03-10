Gökbilimcilerden ilginç buluş: Büyük miktarda oksijen tespit edildi

10 Mart 2020 Salı 10:33 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:33

California San Diego Üniversitesi, Astrofísica de Canarias Enstitüsü (IAC) ve Cambridge Üniversitesi'nden uluslararası bir gökbilimci ekibinin, bilinen en eski ve temel olarak tükenmiş (ilkel) yıldızlardan biri olan J0815 + 4729 yıldızının atmosferinde büyük miktarlarda oksijen tespit ettiği bildirildi.

Eski yıldızın kimyasal yapısını analiz etmek için Hawaii Maunakea'daki WM Keck Gözlemevi kullanılarak yapılan bu yeni bulgunun, evrendeki ilk nesil yıldızlarda oksijen ve diğer önemli elementlerin nasıl üretildiği hakkında önemli bir ipucu vereceği aktarıldı.

Keck Gözlemevi Baş Bilim İnsanı John O'Meara, "Bu sonuç çok heyecan verici. Kozmik arka bahçemizdeki yıldızlar evrendeki en eski zamanlardan bazılarını anlatıyor. Genç evrende oksijen ve diğer elementlerin en erken tohumlanmasını daha iyi anlayabilmemiz için bunun gibi daha fazla ölçüm görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Oksijen, evrende hidrojen ve helyumdan sonra en bol bulunan üçüncü elementtir ve solunumun kimyasal temeli ve bir karbonhidrat yapı taşı olarak Dünya'daki tüm yaşam formları için gereklidir. Aynı zamanda Dünya kabuğunun ana elementidir.

5 BİN IŞIKYILI UZAKLIKTA BULUNUYOR

Oksijenin ve diğer elementlerin erken üretimini izlemek, hala var olan en yaşlı yıldızları incelemeyi gerektirir. J0815 + 4729 böyle bir yıldızdır. Bu yıldız, 5,000 ışıkyılı uzaklıkta Lynx takımyıldızına bulunuyor.

J0815 + 4729 gibi Halo yıldızları, astronomların evren tarihinin erken dönemlerinde element üretimine bir göz atmasını sağlayan yaşlı yıldızlardır.

Araştırma ekibi J0815 + 4729'u Keck Gözlemevi'nin 10 metrelik Keck I teleskobuyla Yüksek Çözünürlüklü Echelle Spektrometresi'ni (HIRES) kullanarak gözlemledi. Tek bir gece boyunca beş saatten fazla yıldıza bakmayı gerektiren veriler sayesinde, oksijen dâhil yıldız atmosferinde 16 kimyasal türün ölçümü yapıldı.

Doktora sonrası araştırmacısı ve çalışmanın başyazarı Jonay González Hernández, Yıldızın ilkel kompozisyonu, Büyük Patlama'dan sonra ilk yüz milyonlarca yıl boyunca, muhtemelen Samanyolu'nun ilk süpernovalarından atılan malzemeden oluştuğunu gösteriyor" dedi.

Yıldızın verilerinin çok sıra dışı bir kimyasal bileşim ortaya koyduğunu belirten Hernández, "Yıldız nispeten büyük miktarda karbon, azot ve oksijene sahipken, kalsiyum ve demir gibi diğer elementler Güneş'in yaklaşık milyonda biri bolluktadır." ifadelerine yer verdi.

Sonuçlar The Astrophysical Journal Letters'ın Ocak 2020 sayısında yayımlandı.

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