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Bilim-Teknoloji

Gökçeada'da keşfedilen türler dünya literatürüne girdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tatlı sularda yaşayan 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edilerek, uluslararası literatüre kazandırıldı.

IHA12.02.2020  16:20 - Güncelleme: 12.02.2020  16:21

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Gökçeada’da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim üyeleri tarafından yeni canlı türlerine ilişkin bir çalışma yapıldı. ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serpil Odabaşı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı ile Araştırma Görevlisi Dr. Seçil Acar’dan oluşan ekip 3.5 yıl süren projenin tatlı sulardaki çalışmalarını tamamladı.

Bilim Alıntı Endeksi (SCI) kapsamındaki uluslararası bir dergide yayımlanan makalede yer alan canlı türlerine, "Bythinella Gokceadaensis", "Grossuana Kayrae", "Pseudamnicola Cirikorum" ve "Pseudamnicola Radeae" isimleri verildi.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Projenin Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Serpil Odabaşı yaptığı açıklamada, Gökçeada’nın, tatlı su sistemleri bakımından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek, Ege adaları arasında birinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunduğunu vurguladı. Dr. Öğr. üyesi Odabaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Deniz Bilimleri Fakültesinden hocaların da araştırmacı olarak katıldığı iç su eko-sistemleri ile ilgili ortak bir BAP destekli proje yürüttük. Gökçeada, iç sular bakımından çok az çalışma yapılmış bir bölgemiz. O nedenle buralarda yeni tür kaydı yapmak, olabilirliği daha yüksek bir konu. Nitekim de öyle oldu. Çalışmamız sırasında 4 farklı sucul salyangoz türü belirlendi. Tespit ettiğimiz yeni canlı türleri ile ilgili makalemiz, SCI kapsamındaki uluslararası bir dergide yayımlandı” ifadelerini kullandı.

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