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Bilim-Teknoloji

Göktaşı efsanesinin tek belgesi Osmanlı'da! Abdühamid Han'a mektupla geldi...

Yapılan son araştırmalara göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri'nden çıkan Osmanlı dönemine ait 3 belge, Süleymaniye'de bir adamın düşen göktaşı nedeniyle öldüğünü açıklıyor. Belgeler ışığında, göktaşı nedeniyle, 'bilinen ilk ölüm vakasının' Osmanlı'da görüldüğü belirtiliyor.

star.com.tr25 Nisan 2020 Cumartesi 13:24 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:24
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Dünyamıza düşen göktaşlarının çok sayıda insanın ölümüne neden olduğu yıllarca, hikayelere, masallara hatta filmlere konu oldu. Ancak işin aslı tam olarak böyle değil.

Yani gökten düşen uzay kayalarının neden olduğu ölümlere dair herhangi bir kanıt yoktur. Öyle ki, 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk şehrine düşen 615 kilogramlık meteor bile herhangi bir can kaybına neden olmadı.

1911'de Mısır'da bir göktaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir köpeğin hikayesi, şayet doğruysa bilinen tek modern zayiat olabilirdi.

Ancak Türk araştırmacıların elde etiği son belgelere göre, göktaşı düşmesi nedeniyle yaşanan ilk ölüm Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanmış olabilir.

Araştırmacılar, T.C. Devlet Arşivlerinden çıkarılan Osmanlıca yazılmış üç el yazmasına dayanarak, 22 Ağustos 1888'de bir meteorın bir adamı öldürdüğüne dair tarihi kanıtlar bulduğunu açıkladı.

Araştırma konusu belgelere göre, olay günümüzde Irak sınırları içerisinde kalan Süleymaniye'de,meydana geldi. Belgede yer verilen görgü tanıklarının ifadesine göre, dünya dışı bir nesne bölgeye güneydoğudan yaklaştı, havada patladı ve yere bir kaya parçası yağmuru olarak düştü.

Bu olay Süleyman Süleyman Valisi tarafından II. Abdülhamid Han'a (Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı) bir mekltupla bildirildi. Valinin gönderdiği mektuba, bir göktaşı örneğinin de eşlik ettiği belirtiliyor.

Araştırmacılar makalenin özetinde, "Bu bulgular, göktaşlarının ölümüne ve yaralanmalara neden olduğu, başka tarihsel kayıtların hala mevcut olabileceğini gösteriyor" dedi.

star.com.tr

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