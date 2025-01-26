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Bilim-Teknoloji

GÖKTÜRK-Y Projesi'nde son durum! Uzaydaki yeni gözümüz olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerindeki GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme (GÖKTÜRK-Y) Projesi'nde gelinen son durumu yerinde incelediğini bildirdi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 14:39 - Güncelleme:
GÖKTÜRK-Y Projesi'nde son durum! Uzaydaki yeni gözümüz olacak
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Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin milli uzay çalışmaları ve savunma sanayisine, mühendislik gücüyle en yüksek desteği vermeye devam ettiklerini aktardı.

TUSAŞ tesislerinde, GÖKTÜRK-Y Projesi'nde gelinen son durumu incelediklerine işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"GÖKTÜRK-Y sayesinde kazanılacak yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyeti GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrü sona erdiğinde de devam edecek. GÖKTÜRK-Y kapsamında uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlarla buna yönelik hizmetler, entegre lojistik destek faaliyetleri ve gerekli diğer sistemler sağlanacak. Çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil uydu alt sistemleri de milli imkanlarla geliştiriliyor. Uzaydaki yeni gözümüz olacak bu büyük projede emeği geçen ve başarıyla çalışmalarına devam eden tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum."

  • Haluk Görgün
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