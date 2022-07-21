Gökyüzünün gözleneceği Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece yıldız şöleni

Kentte 22-24 Temmuz'da yapılacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenleniyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından, gözlem etkinliğinin yapılacağı bölgede gökyüzü, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

Katılımcıların DAG teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikteki bölgeyi ziyaret etme fırsatı bulacağı etkinlikte, profesyonel ve amatör gök bilimciler de özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma imkanı yakalayacak.