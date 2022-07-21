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Bilim-Teknoloji

Gökyüzünün gözleneceği Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece yıldız şöleni

TÜBİTAK'ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin düzenleneceği Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) bölgesinde gökyüzü, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
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Kentte 22-24 Temmuz'da yapılacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenleniyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından, gözlem etkinliğinin yapılacağı bölgede gökyüzü, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

Katılımcıların DAG teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikteki bölgeyi ziyaret etme fırsatı bulacağı etkinlikte, profesyonel ve amatör gök bilimciler de özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma imkanı yakalayacak.

  • Doğu Anadolu Gözlemevi
  • yıldız şöleni
  • gökyüzü

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