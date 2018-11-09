Google Asistan için Türkçe dil desteği için geri sayım başladı

Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek? Türkçe Google Asistan'a hangi sorular sorulabilecek?

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda kullanıcıda Türkçe Google Asistan aktif oldu. Google Asistan’ın hangi koşulları sağlayan kişilere gönderildiği bilinmiyor. Google Haritalarda rehberlik yapan, sürekli geri bildirimlerde bulunan kişiler de bu programa davet ediliyor, hiç etkileşimde bulunmayıp sıradan bir şekilde telefonunu kullanan kişiler de davet ediliyor.

Google Asistan’ı bir an önce denemek istiyorsanız Play Store'da Google uygulamasının beta programına kaydolup beklemeniz gerekiyor. Google Asistan'ın Türkçe dil desteğinin önümüzdeki 3 ay içinde herkes için kullanıma sunulmasını bekliyoruz

Türkçe Google Asistan ile yapılabilecek şeyler?

Google Asistan ile kullanıcılar günlük işlemlerini yapay zekaya yaptırabilecek, teknolojik aletleri ve telefonunuzu kumanda edebilecek, sorular sorabilecek, gününü planlayabilecek.

Türkçe Google asistana sorduğunuzda yanıt alabileceğiniz bazı sorular:

Asistanla Tanışma

Doğum günün ne zaman?

Öğrenebilir misin?

Sen nasıl bir asistansın?

Adının anlamı ne?

Nasıl bir çocukluk yaşadın?

İlgi alanların nelerdir?

Kişiliğini anlat?

Emin olduğun bir şey var mı?

Doğduğun yer neresi?

Sohbet Robotu olduğunu biliyor musun?

En iyi özelliğin nedir?

Şuan ne düşünüyorum?

Biraz Eğlence

Yazı tura at

4 Temmuz 1776 tarihinde doğmuş biri kaç yaşındadır?

Komik bir caps bul

Bana tekerleme söyle

Özlü söz söyler misin?

Bana bir şiir oku

Duygusal bir şarkı çal

Vizyonda hangi filmler var?

Bana ilginç bir şey söyle

Bir bilmece sor

Sıkıldım

Şu an ne düşünüyorum?

Yanıtlar bulma

Gün doğumu ne zaman?

Gökyüzü neden mavi?

Murtaza filminin süresi nedir?

Michael Jordan adlı ünlünün boyu ne kadar?

Emire State Binası kaç metre?

Johannesburg şehrinde saat kaç?

Marie Curie ne zaman doğdu?

İkinci Hal albümü ne zaman çıktı?

Telefon kim tarafından bulundu?

Yılbaşı ne zaman?

Kurt ne kadar hızlı koşar?

Phil Dunphy karakterini kim canlandırıyor?

Hava durumu bilgilerini alma

Hava nasıl?

İstanbul şehrinde hava durumu nedir?

Bugün nem kaç?

Bugün hava nasıl?

Hava kaç Fahrenhayt derece?

Yarınki hava durumu?

Pazartesi hava bulutlu olacak mı?

Zamanlayıcı ayarlama

Zamanlayıcıyı duraklat

Zamanlayıcıyı devam ettir

Tüm zamanlayıcıları iptal et

10 dk için zamanlayıcı kur

Zamanlayıcımı iptal et

Zamanlayıcı ayarla

Dönüşümler yaptırma

Bir kilo kaç libre eder?

Bir mil kaç kilometredir?

Bir avro kaç dolar eder?

Bir kilogram kaç gram?

Bir galon kaç litre?

Cihazını kontrol etme

Durdur

Bluetooth’u kapat

Video çek

Flaşı kapa

Resim çek

Ayarları aç

Mesaj gönderme

Tuğçe adlı kişiye e-posta gönder

Whatsapp’tan mesaj gönder

Can adlı kişiyi görüntülü ara

Yakındaki yerleri bulma

En yakın benzin istasyonu hangisi?

Yakınlarda hiç çiçekçi var mı?

Yakınlarda pizzacı var mı?

Yakınımda güzellik salonu bul

Restoran bul

En yakın spa merkezi hangisi?

Yakınlarda pub var mı?

Müzik çalma

Biraz müzik çal

Caz müzik çal

Pop müzik albümleri göster

Bon Mod dinle

Egzersiz müziği çal

Alarm ayarlama

Alarm saat kaça kurulu?

Alarm kur

Saat 08.00 için alarm kur

Çöpü çıkarmak için alarm kur

8 saat sonrasına alarm kur

Beni 3 saat sonra uyandır

Maç sonuçlarını alma

Trabzon ne zaman oynuyor?

Galatasaray son maçı kazandı mı?

FIFA Dünya Kupası puan durumu nedir?

Beşiktaş takımında kimler oynuyor?

Galatasaray kadrosu nedir?

Beslenme bilgileri bulma

Bir elmada kaç kalori var

Kelime arama

Müteşekkir kelimesinin anlamı ne?

Seyahat bilgilerini alma

İki ay sonraki Bodrum uçak biletleri ne kadar?

Vegas uçuşları

New York restoranları

TK 1470 numaralı uçuşun durumu

Seattle şehrindeki turistik yerler

Otel bul

Honolulu şehrindeki oteller

(Donanım Haber)