Google 'Cihazımı Bul' uygulamasının logosu değişiyor!

Milyonlarca Android kullanıcısının faydalandığı Cihazımı Bul uygulaması yeni bir logo ile karşımıza çıkıyor. Cihazımı Bul uygulaması artık yalnızca telefonlar için değil; Tabletler, saatler ve kulaklıkların da bulunmasını sağlıyor. Google, Cihazımı Bul uygulamasını yeni logo ile güncellemeye hazırlanıyor.

GOOGLE 'CİHAZIMI BUL'A YENİ LOGO GELİYOR



Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Android'deki Cihazımı Bul uygulamasının simgesi, yeşil bir arka plan üzerinde ortasında bir telefon bulunan beyaz bir logoydu. Google, uygulamanın harita tabanlı doğasını temsil etmesi için daha modern bir logo tasarladı.

Cihazımı Bul uygulaması Şubat ayında Material You ile tamamen yenilendiğinde yeşil simge değişmeden kaldırıldı.

Google, yeni Cihazımı Bul logosunda radar ve taramayı da çağrıştıran dört şirket renginde artı işareti tasarımıyla haritalar/konum motifini öne çıkardı. Önceki sürümden daha sürreal olan logo, belirgin görsel detaylara sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Yeni Find My Device (Cihazımı Bul) logosu, mavi/kırmızı/sarı/yeşil simgelerden oluşuyor. Google'ın dört renkli tasarımı 'Play Kitaplar' gibi uygulamalara benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Cihazımı Bul uygulaması son olarak 12 Haziran'da güncellendi. Uygulama telefonunuzun, kulaklıkların ve mobil cihazlarınızın konumunu görüntülemenize izin vererek bir ses çalma özelliği ile bir şey yakın olduğunda size rehberlik edecek.

GOOGLE 'CİHAZIMI BUL' UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Yenilenmiş uygulama tasarımı ile 'Cihazımı Bul' uygulaması ile; Cihazınızın son konumunu şifreleyip Google'da saklayan Cihazımı Bul uygulamasının yardımıyla artık çevrimdışı cihazlarınızın da yerini tespit edebilirsiniz.

Cihazınıza bir Google Hesabı eklediyseniz Cihazımı Bul otomatik olarak açılır. Cihazımı Bul'un telefonunuzun en son konumunu şifrelemesine ve Google'da saklamasına izin verirseniz, cihazınızın en son konumu, cihazda etkinleştirilen ilk hesap tarafından kullanılabilir.

Kapalı olan kayıp bir telefonu bulmak için ise;

Web tarayıcınızda Android.com/find adresine gidin.

Kayıp cihaza bağlı Google hesabıyla oturum açın.

Cihaz ekranın üst kısmında görüntülenecektir.

Kayıp telefona tıklayın, son konumu haritada gösterilecektir.