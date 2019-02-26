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Google Haritalar 3D uygulaması Tayvan'ın Patriot füze savunma üssünün yerini ortaya çıkardı

Google Haritalar 3D uygulaması bir güncellemenin ardından Tayvan'ın kuzeyinde yer alan Yeni Taipei şehrinde konuşlu Patriot füze savunma üssünün yerini ve yapısını ortaya çıkardı. Olayın fark edilmesinin ardından Google Haritalar görüntüyü haritadan kaldırdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Google geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Google Haritalar’da yapılan son güncellemenin yol açtığı sorunların ardından Tayvan’daki dört şehrin 3D görüntüleme hizmetini kaldırdığını belirtti.
 
Tayvan Savunma Bakanı Yen Teh-fa, "Google ile çalışarak ulusal güvenliğin korunması ve bölgelerimizi Pekin tarafından hedeflenen bölgelere karşı koruma sağlanması amacıyla düzenlemeler yapmak üzere bir görev gücü kuruldu." dedi.

Yen De-fa, görev gücünün Google ile iletişime geçmesinin ardından Tayvan'ın önemli askeri yerlerinin web haritalama servisinden çıkarıldığını doğruladı.

3D haritalar servisi o kadar ayrıntılıydı ki, New Tapei'deki Tayvan'ın sınıflandırılmış Patriot füze savunma üssünün konumu, füze tipleri ve füzelerin modelleri dahi rahatlıkla görülebiliyordu.
 
Daha önce de Tayvan, Güney Çin Denizi'nde Taiping adıyla da bilinen Itu Aba adalarındaki askeri üslerine ait uydu görüntülerinin bulanıklaştırması adına Google'a başvuruda bulunmuştu.

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