Google hizmetlerine erişim sorunu! Açıklama yapılmadı

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:56

Dünya çapında online hizmetlere erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com'un verilerine göre, Google hizmetlerine ilişkin erişim sorunu sadece Türkiye'deki kullanıcıları değil, dünyanın birçok ülkesindeki kullanıcıyı etkiliyor.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter'da "#YouTubeDOWN" hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

Google yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.