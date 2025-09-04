4 Eylül 1998 yılında kurulan Google doğum gününde erişilmez hale geldi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sorunu yaşandı.

AA muhabirinin dijital kesintileri raporlayan Outage Report'tan derlediği bilgilere göre, saat 10.00'dan itibaren Google'a ve şirketin alt platformlarına erişilemedi.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemedi.

ULUSAL SİBER OLAYLARA MÜDAHALE MERKEZİ GOOGLE'DAN KESİNTİ SEBEBİYLE RAPOR İSTEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti." bilgisini verdi.

Sayan, NSosyal hesabından söz konusu kesintiye ilişkin paylaşım yaptı.

Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını bildiren Sayan, şunları ifade etti:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."