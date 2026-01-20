Google, sesli aramanın görünümünü tamamen değiştiriyor

Google, Android cihazlarda sesli arama deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni bir arayüz tasarımı hayata geçirmeye başladı. Bu güncelleme, mobil arama işlevselliğinde önemli bir adım teşkil ediyor ve kullanıcıların sesli sorgularla etkileşim kurma biçimini değiştiriyor.

Eski tasarımdan yeni tasarıma geçiş

Android uygulamasında sesli arama özelliğinin önceki sürümü, birçok kullanıcı tarafından estetik açıdan hoş karşılanmayan bir arayüze sahipti. Arama çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda, vücutsuz bir yüz görüntüsü ekrana geliyordu. Bu yüz, Google'dan alınan sesli yanıtlarla senkronize bir şekilde hareket ederek, kullanıcılar için oldukça tuhaf bir görsel deneyim oluşturuyordu. Kasım ayında Gemini'nin Google Asistan'ın yerini almasıyla birlikte, bu vücutsuz yüz tasarımının ortadan kalkacağı düşünülmüştü. Ancak kısa bir süre sonra, yüz tasarımı geri döndü ve bu sefer yeni arayüzün bir parçası olarak daha kısa ve daha uyumlu bir şekilde entegre edildi.

Yenilenen arayüzün özellikleri ve işlevleri

Yeniden tasarlanan sesli arama arayüzü, daha modern ve kullanıcı odaklı bir yapıya sahip. Sayfanın üst kısmında ortada Google logosu yer alırken, sol tarafta geri düğmesi ve sağ tarafta üç noktalı taşma simgesi bulunuyor. Bu taşma simgesine dokunarak ses ayarlarına erişebilirsiniz. Sesli sonuçları etkinleştirme seçeneği sayesinde, arama sonuçlarının sesli olarak okunmasını sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar, arama sonuçlarını okuyacak dört farklı ses seçeneği arasından tercih yapabilir: Cosmo, Neso, Terra veya Cassini. Bunun yanı sıra, sesli aramanızın size konuşulduğu birincil dili çok sayıda alternatif arasından değiştirebilirsiniz. Koyu tema da bu güncellemeyle birlikte yenilenerek, daha modern bir görünüm kazandı.

Sesli aramaya erişim yolları

Android kullanıcıları, sesli arama özelliğine birden fazla yoldan ulaşabilir. Ana ekrandaki Google Arama widget'ı içindeki mikrofon simgesine dokunmak, sesli aramayı başlatmanın en hızlı yollarından biridir. Pixel telefonlar kullanıyorsanız, ekranın alt kısmındaki kalıcı Pixel Launcher arama çubuğundan da sesli aramaya erişebilirsiniz. Google uygulamasını açıp arama çubuğundaki mikrofon simgesine dokunmak da bir diğer seçenektir. Eğer cihazınızda 'Hey Google' komutu etkinleştirilmişse, bu ses komutunu söyleyerek eller serbest şekilde sesli aramayı başlatabilirsiniz. Bu çeşitli erişim yolları, kullanıcılara maksimum esneklik ve kolaylık sağlıyor.

Sesli arama sırasında yeni özellikler

Sesli aramaya erişmek için arama çubuğunu ve mikrofon simgesini kullandığınızda, simgeye bastığınız anda yüz tasarımı ekranda belirir. Yüzün üstünde 'Dinliyor' yazısı görülürken, yüzün altında dört renkli bir yay animasyonu yer alır. Bu yay, sesli kaydın devam ettiğini göstererek kullanıcıya görsel geri bildirim sağlar. Yayın altında yer alan yeni ve daha büyük 'Bir şarkı ara' pastili, şarkı tanıma özelliğine hızlı erişim imkanı sunuyor. Bu pastile basıldığında, 'Çal, Söyle, Mırıldan' seçeneklerini sunan bir şarkı arama arayüzü açılır. Sağ üst köşede bulunan kısayol sayesinde, Şarkı Arama geçmişine kolayca ulaşabilirsiniz.

Yayınlama durumu ve kullanılabilirlik

Yeni sesli arama arayüzü, Android'deki Google uygulamasının kararlı sürüm 17.1 ve beta sürüm 17.2 ile kullanıma sunulmaya başlandı. Ancak bu güncelleme henüz tüm kullanıcılara yaygın olarak sunulmamıştır. Yeni arayüz, kararlı Google uygulamasının 17.1 sürümünü çalıştıran Pixel 6 Pro cihazlarda görülmeye başlanmıştır. Android 16 QPR3'ün en son beta sürümü yüklü cihazlarda da bu yeni tasarım test edilmektedir. Google, kademeli bir şekilde bu güncellemeyi daha geniş bir kullanıcı tabanına sunmayı planlıyor gibi görünüyor.

Sonuç olarak, Google'ın sesli arama arayüzünde yaptığı bu yenilikler, Android kullanıcılarının mobil arama deneyimini daha sezgisel ve estetik açıdan hoş hale getiriyor. Yeni tasarım, işlevsellik ve görsel tasarımı bir araya getirerek, sesli aramanın daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir özellik haline dönüşmesini sağlıyor.