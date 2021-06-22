''Google sürekli duruyor'' uyarısı nedir? Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü

22 Haziran 2021 Salı 13:27 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:27

Google sürekli duruyor uyarısı nedir? sorusu milyonlarca Android kullanıcısı tarafından araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinde telefonlarından Google'a girmek isteyen kullanıcılar "Google sürekli duruyor" uyarısı ile karşılaştı. Peki "Google sürekli duruyor" hatası neden kaynaklanıyor? Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü için yapılabilecek işlemleri haberimizde paylaştık. İşte "Google sürekli duruyor" uyarısı için uygulanacak adımlar...

"GOOGLE SÜREKLİ DURUYOR" UYARISI NEDİR?

Google sürekli duruyor hatası, daha önce de android kullanıcılarının karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. Gelen raporlar çoğunlukla hatanın Google Play hizmetleri ve Google uygulamaları özelinde yaşandığına işaret etti.

Android kullanıcılarının karşısına çıkan Google hatasına ilişkin şirket yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Akıllı cihaz kullanıcılarının yaşadığı Google sürekli duruyor hatasının çözümünü sizler için derledik. İşte sırasıyla yapılacak işlemler...

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ

İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a tıklayın.

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye tıklayın.

Ardından, Verileri temizle'ye tıklayın.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin

"Uygulamalar"a gidin

Google Play Store'u bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın.

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.

Ek Adımlar ( Yukarıdaki adımlardan sonra sorun çözülmezse aşağıdaki adımları deneyiniz)

Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin

Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun.

Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.

Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.

Google Hesabını Tekrar Ekleyin

Ayarlar"ı açın

"Hesaplar"a girin

Google'ı seçin

Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan "Hesabı Kaldır"ı seçin ve Telefonu yeniden başlatın.

Hesabınızı yeniden ekleyin

Google Hizmetler

"Ayarlar"a gidin

"Uygulamalar"a gidin

Telefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidin

Bulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan "Sistemi göster"i seçin

Google Hizmetlerini bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin.

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına girerek "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" işlemi yapın