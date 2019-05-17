Google Translatotron ile sesler de yabancı dile çevrilecek

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Google Translatotron'un ses verisini alarak bunu bir spektrogram, yani frekansların görsel bir temsili olarak işliyor. Ardından hedef dilde yeni bir spektrogram oluşturuluyor. Böylece minimum anlam kaybıyla çok hızlı bir çeviri gerçekleşiyor. Uygulama istendiğinde bir ses kodlayıcı bileşeniyle çalışabiliyor, böylece konuşanın sesi korunabiliyor. Çeviri sesi biraz robotu andırsa da, orjinal sesin belirli özellikleri korunuyor.

Bu sistem sayesinde çeviri esnasında meydana gelecek anlam bozukluklarını da minimuma indirmeyi hedefleyen Google, aynı zamanda özel olarak geliştirilen kodlama bileşeniyle beraber konuşmasının belirli ses özelliklerini de koruyacak.

Google'ın Translatotron platformunu ne zaman kullanıcılara sunacağı ise henüz belli değil.