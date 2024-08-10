Google Türkiye, Dijital Habercilik Eğitim Programı düzenleyecek

AA muhabirinin, Google Türkiye'den aldığı bilgiye göre, ülkedeki gazeteciler için gerçekleştirilecek Google Haber İnisiyatifi Dijital Habercilik Eğitim Programı, büyük boyutlu belgeleri haberlere dönüştürmekten yanlış bilgiyi tespit etme tekniklerine kadar çeşitli dijital becerileri kapsıyor. Programla basın mensuplarına, yeni haberler oluşturma, doğrulama ve anlatma konusunda araçlar öğretilecek.

Üç modülden oluşan program, habercilik becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için Pinpoint gibi dijital araştırma araçlarının gücünden yararlanarak haberler bulma, transkriptler oluşturma ve verileri analiz etmeyi içeren veri sorgulama, bilgi doğrulama ve yayın öncesi süreçler için kurumsal bilgi ve iş akışları oluşturmada ekip çalışmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çevrim içi bilgi ve kaynakları doğrulamak ve yanlış bilgiyi tespit etmek için kapsamlı araç setine erişim ve yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyecek stratejiler geliştirmeyi içeren doğrulama süreçlerinin de güçlendirilmesi amaçlar arasında yer alıyor.

Ücretsiz düzenlenecek eğitim programına, en az bir yıldır faaliyet gösteren, düzenli yayın yapan, özgün ve güncel içerik üreten gazeteciler veya medya kuruluşlarında çalışanlar, "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSmMxg4G7NqHXkzkOjMsXoPH3MFxeBer1Fn2sGJbYeYJcEg/viewform" linki üzerinden başvurabilecek.

- "GAZETECİLİKTE BİLGİ VE BECERİLERİ GELİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR"

Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, Google Arama'nın daha iyi kullanılmasından hesapların güvende tutulmasına kadar kuruluşun gazetecilere sunduğu çeşitli araçları kapsayan eğitimde, Pinpoint ile büyük belge koleksiyonlarından nasıl yararlanılacağı, Haritalar ve Google Earth ile anlatılacak hikayelerin nasıl olacağı, okuyucuların hangi konuları aradığını görerek, takip edilen hususlara ilişkin uyarıları alarak güncel kalınmasına ilişkin bilgilerin aktarılacağını söyledi.

Gazetecilikte Google'ın araçlarını kullanarak bilgi ve becerileri geliştirmenin amaçlandığını vurgulayan Süren, şunları kaydetti:

"Google Türkiye olarak basına vereceğimiz eğitimde gazetecilerin dijital becerilerle donatılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yeni araç ve teknolojileri kullanabilmeleri, yanlış bilgiyle mücadele etmenin yeni yollarını aramaları, kitleleriyle etkileşim kurabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli dijital araçlarla ilgili eğitimler sunacağız. Ayrıca gazeteciler, Google araçlarının etkin kullanımı, yanlış bilgiyle mücadele tekniklerini, yeni hikaye anlatımı biçimlerini, veri doğruluğu ve analizi gibi araçları nasıl kullanabilecekleri konularında da bilgi sahibi olacaklar."

- "GOOGLE'IN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KEŞFEDİLECEK"

Süren, arama operatörlerini verimli kullanma ve bilgileri doğrulama tekniklerinin de öğretileceği bilgisini vererek, Google'ın güvenlik önlemleri keşfedilirken sahte haberler ve manipüle edilmiş içeriklerin yayılmadan önce erken aşamada gazeteciler tarafından fark edilebilmesi için farklı araçların da tanıtılacağını bildirdi.

Dijital çağda gerçeği kurgudan ayırabilmek için yanlış bilgiyle mücadele etmek üzere kapsamlı bir araç seti sunacaklarını ifade eden Süren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YouTube, Data GIF Maker, Flourish, Podcasts, Earth Studio, Pinpoint araçlarının hikayelerinizi internette anlatmak için nasıl kullanılacağının öğretileceği eğitimde, YouTube ve YouTube Shorts'u daha iyi kullanma ipuçlarından, YouTube'daki 'podcast'lerin avantajlarına kadar pek çok konu ele alınacak. Data GIF Maker, Flourish ile veri görselleştirme ile Earth Studio'da ilgi çekici videolar oluşturmanın ipuçları paylaşılıyor. Eğitim ayrıca veri gazeteciliği araçlarına da eğiliyor. Tutarlı verileri ve kaynakları bulmanın yanında veri doğrulama, temizleme ile analiz konularında size rehberlik edecek bilgiler içerecek."

- "GELEN TALEBE GÖRE TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK İLİNDE EĞİTİM DÜZENLEYECEĞİZ"

Süren, gazetecilerin sürekli değişen dijital çağda başarılı olmaları için dijital becerilerle donatılmasının, doğru bilgiye erişim noktasında oldukça önemli hale geldiğine dikkati çekerek, "Google olarak biz de gazetecilerle bir araya gelerek haberleri araştırma, doğrulama ve etkili bir şekilde sunma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak araçlar sağlayarak, habercilik sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Google Haber İnisiyatifi Eğitim Programı'nda, katılımcıların, Google araçları dahil birçok farklı teknolojiyle dijital habercilik becerilerini geliştirebileceklerine işaret eden Süren, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimle gazeteciler, gelişmiş arama operatörlerini ve bilgileri doğrulama tekniklerini öğrenecekler. Google'ın güvenlik önlemlerini keşfederek karmaşık hikayelerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için çeşitli araçlarıyla tanışacaklar. Başvuruların ardından gelen talebe ve eğitmenin kapasitesine göre, Türkiye'nin pek çok ilinde eğitim düzenleyeceğiz. Eğitim yaklaşık 4 saat sürecek."