Google Türkiye'de ofis açıyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:07 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:07

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, 31 Temmuz'da yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sorasında ilk adım Google'dan geldi.

Habertürk TV'den Esra Nehir'in haberine göre Youtube gibi platformları bünyesinde barındıran şirket, Türkiye'de ki tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşme kararı aldı.

Yasaya göre günlük 1 milyonun üstünde erişimi olan sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurması zorunluluğu 1 Ekim 2020'de başlayacak. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de resmî olarak 2005 yılından bu yana ‘Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’ adıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası’na da kayıtlı olan şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul Levent’te bulunan bir plazadaki ofisi aracılığıyla yürütüyor. Şirketin Türkiye’ye yönelik aldığı son kararının ise Google’ın sadece reklam ve pazarlama faaliyetlerine değil, tüm operasyonlarına odaklanacağı belirtiliyor.