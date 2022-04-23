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Bilim-Teknoloji

Google'dan 23 Nisan sürprizi

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 07:38 - Güncelleme:
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Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "doodle" ile Çocuk Bayramını kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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