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Bilim-Teknoloji

Google'dan Artık Gün özel doodle'ı

Arama motoru Google'dan kullanıcılarına bir sürpriz hazırladı. Google anasayfasına girenler artık gün 29 Şubat için hazırlanan doodle ile karşılaştı. Peki, nedir bu Artık gün?

AA29 Şubat 2020 Cumartesi10:33 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:33

Google, dört yılda bir yaşanan artık gün için "doodle" hazırladı.

Arama motoruna girenler, Google'ın artık gün için hazırladığı doodle ile karşılaştı. Logoyu tıklayanlar artık gün ile ilgili yayımlanan haberler ve bilgilerin yer aldığı sayfalara yönlendirildi.

Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Her 4 yılda bir takvimde biriken 6 saatler 24 saate denk geliyor ve "artık" bir gün ortaya çıkıyor. Dört yılda bir şubat ayı 29 gün çekerken, bugün "artık gün", içinde bulunduğu yıl ise "artık yıl" olarak adlandırılıyor.

Doodle uygulamaları ise dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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