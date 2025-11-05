İSTANBUL 19°C / 15°C
Bilim-Teknoloji

Google'dan dikkat çeken adım! Merkezi uzaya kurmayı planlıyorlar

Google, uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmayı planladığını ve ilk deneme ekipmanının 2027'nin başlarına kadar gönderileceğini duyurdu.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
Şirket, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yapay zeka hesaplamalarını uzaya taşımak amacıyla hayata geçirdiği "Suncatcher Projesi"ne ilişkin detayları paylaştı.

Bir güneş panelinin doğru yörüngede, yeryüzüne oranla 8 kat daha verimli olabileceği ve neredeyse kesintisiz enerji üretebileceği belirtilen açıklamada, gelecekte uzayın yapay zeka hesaplamalarını ölçeklendirmek için en iyi yer olabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "Suncatcher Projesi" ile hayata geçirilmesi planlanan sistemin sürekli güneş ışığına maruz kalacak, ağa bağlı uydulardan oluşan bir takımyıldızdan meydana geleceğine dikkat çekildi.

Bu sistemin uygulanabilir olması için birkaç teknik engelin aşılmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda veri merkezleri ölçeğinde uydular arası bağlantılar elde edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzaya Dayalı, Yüksek Ölçekte Genişletilebilir Bir Yapay Zeka Altyapı Sistemi Tasarımına Doğru" başlıklı makale ile geleceğin uzay tabanlı yapay zeka altyapısının temellerinin atıldığı belirtilerek 2027'nin başlarına kadar iki prototip uydu fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.

