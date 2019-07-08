Google´dan mobile telefon operatörü hamlesi
Google LLC´nin, ABD´nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.
- DHA
New York Post´un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine gore, Google T-Mobile´dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor.
Haberde, Google´ın yöneticisi Aolan Mulally´nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.
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