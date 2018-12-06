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Google’ın mesajlaşma yazılımı Hangout kapanıyor

Hangout’un yöneticisi Scott Johnson Twitter’dan yaptığı açıklamada söylentinin doğru olduğunu teyit etti. Ancak Johnson’ın bildirdiğine göre Google henüz Hangout’u kapatmak için tam tarih belirlemiş değil.

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Bu kapanma süreci içinde kullanıcıların Hangout’un iş dünyası için olan profesyonel sürümü  Hangouts Chat ve Hangouts Meet’e yükseltileceğini vurgulayan Scott Johnson’a ayrıca Google sözcüsü de katıldı.
 
Öte yandan tüm bu sürecin “yıllar” sürebileceğinin da altını çizen Google sözcüsü böylece Hangout Classic’in daha yıllarca hizmette kalabileceğini hatırlattı.
 
Öle görünüyor ki para kazanmıyor olsa da Google için 1 milyar kullanıcıya sahip bir uygulamayı kapatmak pek kolay olmayacak.
 
(TechInside)

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