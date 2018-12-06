Google’ın mesajlaşma yazılımı Hangout kapanıyor

Bu kapanma süreci içinde kullanıcıların Hangout’un iş dünyası için olan profesyonel sürümü Hangouts Chat ve Hangouts Meet’e yükseltileceğini vurgulayan Scott Johnson’a ayrıca Google sözcüsü de katıldı.

Öte yandan tüm bu sürecin “yıllar” sürebileceğinin da altını çizen Google sözcüsü böylece Hangout Classic’in daha yıllarca hizmette kalabileceğini hatırlattı.

Öle görünüyor ki para kazanmıyor olsa da Google için 1 milyar kullanıcıya sahip bir uygulamayı kapatmak pek kolay olmayacak.

(TechInside)