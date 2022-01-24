Görüntüleri TUSAŞ paylaştı... Türkiye Avrupa'da 2'nci sıraya yerleşecek!

24 Ocak 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:42

TUSAŞ, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin yapımı ile ilgili bir video paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Gurur ve mutlulukla" ifadelerine yer verildi.

SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde hava araçlarının rüzgâr tüneli testlerinin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'nci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor.

Rüzgâr tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.