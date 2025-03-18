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Bilim-Teknoloji

100 bininci görüntüyü Çanakkale Şehitler Abidesi'nden aldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüyü Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden almasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

AA18 Mart 2025 Salı 14:08 - Güncelleme:
100 bininci görüntüyü Çanakkale Şehitler Abidesi'nden aldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" başlığıyla yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığının kuruluşunun birinci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğunun devam ettiği aktarıldı.

Uzay yolculuğu kapsamında Göktürk-1 uydusunun Şehitler Abidesi'nden aldığı görüntüye yer verilen paylaşımda, "8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor." ifadeleri kullanıldı.

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